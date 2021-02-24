焦點評論》兩位黨魁的政治算計

江柯今將同台，國民黨與民眾黨卻各自炸鍋。（資料照）

2021/02/24 05:30

記者陳昀／特稿

民眾黨主席柯文哲先是大動作邀請國民黨籍前總統馬英九出席二二八紀念活動，又出席「願景台灣二○三○」論壇，與國民黨主席江啟臣同台，引起「藍白合」聯想。原本可以是在野大聯盟的起手式，兩黨卻各自炸鍋，國民黨憂心二○二二選票被侵蝕、民眾黨擔心「小藍」標籤撕不掉，不但沒能達成預期效益，還反映出兩位黨魁的政治算計。

國民黨邀請民眾黨、時代力量舉行論壇，關注低薪、居住正義等議題，江啟臣立意良善，國民黨若能藉此跨出同溫層，帶領其他在野黨關心社會正義議題，集結在野陣營把餅做大，加強戰力共同監督執政黨，何嘗不能爭取到淺藍、淺綠及中間選民的支持？

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可惜的是，江啟臣對內缺乏溝通，先是爆出智庫副董事長連勝文最後關頭才知情、反對意見被漠視，而後引來黨內民代砲轟搞「藍白合作」是請鬼拿藥單，會侵蝕二○二二選票，恰逢國民黨主席之戰開打，莫怪乎被聯想成江啟臣為自己連任黨主席造勢、展現威望，政治算計不言而喻。

柯文哲長期被詬病缺乏核心價值，二○一四年與民進黨合作又分道揚鑣後，一下親綠、一下親藍，分別進用藍綠兩黨人馬，議題上又經常打綠又打藍，近期邀馬出席二二八、參與國民黨論壇，甚至透過民眾黨秘書長謝立功向台灣國辦公室主任陳峻涵遞橄欖枝，都讓人一頭霧水，柯文哲想做什麼始終說不清楚，難怪被批評「蹭藍又蹭綠」。

柯文哲貴為首都市長，與其毫無章法亂蹭，不如明確定義盟友，同為六都市長，國民黨籍的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，過去曾邀請該市的藍綠立委商談市政議題，柯文哲何不開大門走大路，超越黨派、拉大格局，拿出自己明確的主張，否則除了蹭出聲量，對民眾黨實質的幫助實在有限。

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