與柯合體惹異 江：跨界對話 無須投鼠忌器

國民黨主席江啟臣（資料照）

2021/02/24 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今將舉辦「願景台灣二○三○」論壇，邀請民眾黨主席、台北市長柯文哲與會，被外界解讀是「藍白合作」，還引發國民黨智庫副董事長連勝文反對及不滿。國民黨主席江啟臣（見圖，資料照）昨在臉書上發文「以人民為視角，才是從政者當為」表達感慨，強調台灣的民主政治要進步，就要鼓勵更多跳出框框的跨界對話，不要因為可能被過度詮釋就投鼠忌器，裹足不前。

江表示，這兩天他看到一些評論認為國民黨辦論壇邀柯就代表「藍白合作」，這種政治上的過度解讀讓他感慨，因為論壇真正的意義就是「對話切磋」，不是「站台相挺」更不是「歃血為盟」，最好要有不同代表性，不然大家如果都口徑一致，論壇也就不是論壇了。

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他強調，這次的「願景台灣二○三○」第二場論壇，關注低薪、分配正義、居住權等問題，國民黨不論在野或是執政，都對這些問題有所關注，應該要有更多溝通，才能夠減少政策的盲點，爭取更多的支持，如果不願意扮演這樣社會溝通角色，恐怕更會讓人民失望。

江啟臣說，政策勢必牽涉政治，黨內許多不同的意見，也是對此現實的善意提醒，但台灣的民主政治要進步，就要鼓勵更多跳出框框的跨界對話，不需要因為可能被過度詮釋就投鼠忌器、裹足不前，為政者只要出發點為人民、為社會、為國家，相信都會得到民眾的支持。

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