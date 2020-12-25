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    「龍五」父子申請依親居留 陸委會：移民署會依權責審核

    在賭神系列電影飾演「龍五」一角聞名的香港影視大亨向華強（左2），已向內政部移民署申請來台依親居留。（資料照）

    在賭神系列電影飾演「龍五」一角聞名的香港影視大亨向華強（左2），已向內政部移民署申請來台依親居留。（資料照）

    2020/12/25 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會昨表示，在賭神系列電影飾演「龍五」一角聞名的香港影視大亨向華強及其長子向佐兩人，以商務履約入境，已向內政部移民署申請來台依親居留。陸委會副主委兼發言人邱垂正說，該案移民署作業當中，主管機關會依權責審理。

    引發國安單位注意的是，向氏家族與香港新義安黑幫素有淵源，並與中國共產黨交好，不能排除有「中共任務性移民」可能性。此外，中國全國人大今年制定「港版國安法」，包含向華強、成龍在內的三千位香港演藝及文化界人士共同發表聲明，力挺中共制定國安惡法，與台灣政府撐香港立場背道而馳。

    向佐還擔任中共共青團統戰組織「中華全國青年聯合會」委員，今年八月受訪更稱，希望能給香港學生「種下一顆中國心」。

    邱垂正表示，向氏父子九月以商務履約入境，會在台灣停留三個月，必要時得再延長三個月。他們是在台灣停留期間，向移民署提出依親居留申請，正由主管機關審查中，都會依相關規定予以審核。

    對於在台港人團體香港邊城青年呼籲，台灣政府不應讓挺中共的港人依親移民；邱垂正指出，社會對這個案件的關心，政府都有注意到，會尊重主管機關及相關機關聯審。

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