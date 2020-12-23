《10度流會》高雄議會閉幕 總預算要拖到明年審

昨天上午10點，坐在議場內的議員只有黃柏霖、邱俊憲、黃捷3位議員。（記者葛祐豪攝）

2020/12/23 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕真扯！高雄市議會第3屆第4次定期大會，將於今天閉幕，但總預算審不完，只審了約1/3，昨天是二、三讀議程的最後一天，上午11點又因人數不足，宣布散會，這已是本會期第10度流會，將於明年1月中旬加開臨時會。

曾連7天 出席人數未過半流會

市議會正審查明年度預算，但每當審議市府提案及總預算時，國民黨議員總會提議清點人數的「額數」問題，日前曾經連續7天，因出席人數未過半而流會。

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高雄市議會共有65名議員，昨天是二、三讀議程最後一天，表定早上9點半開議，結果到了10點，只有18名議員簽到，連3成都不到，坐在議場內的只有黃柏霖、邱俊憲、黃捷3位議員，列席備詢官員只能先在場外乾等。

一直到上午10點47分，出席人數才達到法定半數的33人，不過，開會才10幾分鐘，李順進又提出「額數」問題，經清點，場內議員只有27人，不足半數，上午11點10分，議長曾麗燕宣布散會。

民進黨議員邱俊憲無奈表示：「對市民有夠抱歉，雖然這次會期已經多加了10天時間，但仍有很多預算還沒通過。」

邱俊憲說，1年前的韓市長請假不到議會，預算都一毛未刪通過了，現在陳其邁按部就班的到議會接受監督，相關的備詢與答詢表現，相信市民看在眼裡，希望議會可以展現審議效能。

市議會本會期將於今天閉幕，截至昨天上午，只審完民政、社政、財經總預算案，大約只審了1/3，後續還有教育、農林、交通、警消衛環、工務等部門總預算還沒審。昨天下午則審查議長交議市府提案，已沒有多餘時間再審總預算，準時於6點散會。

市議會民進黨團指責國民黨用不當議事手段，想要拖延預算審議。

國民黨團反批說，以前韓市長在任時，民進黨團也用同樣手法，有些民進黨議員自己也不來。

曾麗燕強調，這次是陳其邁市長上任後，第一次編列的預算，她尊重議員對預算看法，但希望以市民權益為前提，不是為了護航，也不是為反對而反對。

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