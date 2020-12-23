美國會通過「台灣保證法」// 對台軍售常態化、挺台參與國際組織

美國國會於21日包裹通過「台灣保證法」，呼籲對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織、支持台灣提升自我防衛能力。圖為雙橡園於台美斷交後首度舉行元旦升旗，軍事代表團成員著國軍正式軍服出席，別具意義。（中央社資料照）

2020/12/23 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國會於二十一日包裹通過「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2020），呼籲對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織、支持台灣提升自我防衛能力等重要文字。外交部昨表示，美國國會不分黨派展現對台美關係的強勁支持，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。法案預計即刻送抵白宮，待川普總統簽署生效。

送抵白宮 待川普簽署生效

美國聯邦參眾兩院於十二月二十一日深夜協商通過金額達二．三兆美元的「二○二一會計年度聯邦政府撥款法案」，包含九千億美元的疫情紓困案。而經兩院友我議員努力，撥款法案同時納入「台灣保證法」，並首度編列三百萬美元（約八四四七萬台幣）預算支應「全球合作暨訓練架構」（ＧＣＴＦ）計畫。

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「台灣保證法」兩院版本分由參議員柯頓、眾院外委會主席安格爾與眾議員麥考爾等人於二○一九年三月及四月間提出。眾院院會於去年五月七日無異議通過該法案，撥款法案中的「台灣保證法」則採納眾院修正版本。

「台灣保證法」是在「台灣關係法」基礎上進一步深化台美關係，強調美台緊密關係對雙方及整體印太區域帶來巨大正面效益，且台灣的安全及民主是印太區域持續和平穩定的關鍵要素，也是美國政治、安全及經濟利益。

「台灣保證法」內容納入支持台灣有意義參與國際組織、呼籲對台軍售常態化、支持台灣提升自我防衛能力等重要文字。該法也要求國務卿，在法律生效後一八○天內，針對國務院指導對台關係，包括「對台交往準則」等文件進行檢視並提出報告、更新版本。

落實台旅法 美台高階互訪

「台灣保證法」中也提到，美國在處理美台高階官員互訪上的自我設限已造成高階官員聯繫不足，「台灣旅行法」已於二○一八年三月通過，因此要求國務卿就「台旅法」執行情形及因其執行產生的改變提出報告。

不過，通過版本未納入眾院版中關於「重啟台美貿易暨投資架構協定（ＴＩＦＡ）會談」的國會意見。涉外人士分析指出，包裹法案因務求通過，是兩院協商後去蕪存菁的最大共識，有此變動亦屬正常。

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