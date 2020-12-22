民進黨黨職選舉資格 將下修為入黨1年

民進黨中央黨部將提出新版草案，未來黨職人員選舉的選舉權及被選舉權資格，下修為入黨一年。（資料照）

2020/12/22 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕經黨內派系協調，民進黨中執會明將二度討論修正「黨職人員選舉辦法」。中央黨部將提出新版草案，未來黨職人員選舉的選舉權及被選舉權資格，由現行必須入黨兩年，下修為入黨一年，草案待中執會討論拍板。另，中執會明可望宣布重啟已暫停半年的民進黨台北市黨部主委選舉，但選舉方式及接任人選，黨內還在喬。

明擬宣布重啟北市黨部主委選舉

民進黨中執會二日討論黨職人員選舉辦法，提出修正草案，刪除地方黨部主委及黨主席選舉必須入黨兩年之限制，但黨內正國會表達疑義，當天未處理。由於近日傳出勸進民進黨智庫副執行長吳怡農參選黨部主委，但吳入黨僅一年多，該修正案遭外界解讀是為其解套的「吳怡農條款」，而正國會對該案疑慮，也被解讀可能與未來台北市長選舉佈局有關。

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歷經兩週與派系溝通，中央黨部調整修正草案內容，預計週三中執會提出新方案，未來黨職人員選舉之選舉權及被選舉權資格，由現行入黨兩年下修為一年。意即，包括全國黨代表、黨主席、中常委、中執委、縣市及直屬特種黨部黨代表、主委等選舉，入黨一年就具參選資格及投票權。草案須待中執會通過。

若中執會通過上述修正案，黨職人員選舉資格則重回二○一三年時任民進黨主席蘇貞昌訂定「排黑條款」之前的狀態。民進黨當年為化解傳有黑道集體入黨爭議，中常會通過訂定「排黑條款」，選舉權與被選舉權資格，自入黨一年延長為入黨兩年。

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