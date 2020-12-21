為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    招募留營成效佳 國軍動支7.7億預備金

    國防部全力推動募兵政策，預計今年底能達成編現九十％目標。（資料照）

    國防部全力推動募兵政策，預計今年底能達成編現九十％目標。（資料照）

    2020/12/21 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部全力推動募兵政策，預計今年底能達成編現九十％目標。根據國防部近日送至立法院的報告指出，由於年度招募、留營成效良好，因此今年針對「軍事人員」預算科目，申請動支第一預備金六．五九億餘元；另針對「軍眷維持」科目動支第一預備金一．一三億餘元，藉此支應募兵等所需。

    國防部昨表示，國軍在政府大力支持下，招募留營成效良好，志願役人力逐年穩定成長，今年十二月卅日可達編現比九十．二％募兵制計畫目標；留營率亦達七十八．八％，建構「量適、質精、戰力強」現代化勁旅。

    國防部近日送至立法院的報告指，國防部欲就「軍事人員」預算科目，申請動支第一預備金六億五九八二萬四千元，主要是因辦理招募及留營成效良好，志願役人力持續成長；另欲動支第一預備金一．一三億元用於「軍眷維持」預算科目，主要是因招募、留營成效良好，致使申請水、電補助戶數比去年增加，且軍眷生育、婚喪補助的原編列預算的月份分配不敷支應所致。

    根據國防部人力規劃，現行「總員額」人數為廿一萬五千人，扣除維持員額與文職人員的編制員額為十八萬八千人，國軍也以編制員額的九成編現、十六萬九千人，作為今年底需要達到的招募目標。為支應職業軍人薪餉與加給等待遇，國軍每年「人員維持費」則多在國防部整年度預算的四十五％左右，去年、今年法定預算額度分別為一五六五億元、一六九○億元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    吳介民：明年香港可能沒選舉了
    2020/12/21 05:30

    吳介民：明年香港可能沒選舉了
    薛瑞福建議拜登政府美艦訪台 學者：鞏固台美既有交流才務實
    2020/12/21 05:30

    薛瑞福建議拜登政府美艦訪台 學者：鞏固台美既有交流才務實
    中國山東號航經台海 我機艦監控
    2020/12/21 05:30

    中國山東號航經台海 我機艦監控
    潛艦國造增水下戰力 我「紅區裝備」將全到位
    2020/12/21 05:30

    潛艦國造增水下戰力 我「紅區裝備」將全到位
    索馬利蘭總統接見我駐索代表
    2020/12/21 05:30

    索馬利蘭總統接見我駐索代表

    【投資診斷】國人4大投資症狀 存投組幫你解
    政治今日熱門
    印尼拋移工零付費 傳台印本週進行首場談判
    2020/12/20 08:49

    印尼拋移工零付費 傳台印本週進行首場談判

    農牧用地驚見蓋超商 苗縣府2度要求停工
    2020/12/20 10:32

    農牧用地驚見蓋超商 苗縣府2度要求停工

    侯友宜女校體驗實習家庭課 手作耶誕大餐
    2020/12/20 10:11

    侯友宜女校體驗實習家庭課 手作耶誕大餐 影片

    陸軍105榴砲射擊砲口出現神祕煙圈 網友戲稱：傳聞中的波動砲？
    2020/12/20 10:08

    陸軍105榴砲射擊砲口出現神祕煙圈 網友戲稱：傳聞中的波動砲？

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播