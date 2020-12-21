招募留營成效佳 國軍動支7.7億預備金

國防部全力推動募兵政策，預計今年底能達成編現九十％目標。（資料照）

2020/12/21 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部全力推動募兵政策，預計今年底能達成編現九十％目標。根據國防部近日送至立法院的報告指出，由於年度招募、留營成效良好，因此今年針對「軍事人員」預算科目，申請動支第一預備金六．五九億餘元；另針對「軍眷維持」科目動支第一預備金一．一三億餘元，藉此支應募兵等所需。

國防部昨表示，國軍在政府大力支持下，招募留營成效良好，志願役人力逐年穩定成長，今年十二月卅日可達編現比九十．二％募兵制計畫目標；留營率亦達七十八．八％，建構「量適、質精、戰力強」現代化勁旅。

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國防部近日送至立法院的報告指，國防部欲就「軍事人員」預算科目，申請動支第一預備金六億五九八二萬四千元，主要是因辦理招募及留營成效良好，志願役人力持續成長；另欲動支第一預備金一．一三億元用於「軍眷維持」預算科目，主要是因招募、留營成效良好，致使申請水、電補助戶數比去年增加，且軍眷生育、婚喪補助的原編列預算的月份分配不敷支應所致。

根據國防部人力規劃，現行「總員額」人數為廿一萬五千人，扣除維持員額與文職人員的編制員額為十八萬八千人，國軍也以編制員額的九成編現、十六萬九千人，作為今年底需要達到的招募目標。為支應職業軍人薪餉與加給等待遇，國軍每年「人員維持費」則多在國防部整年度預算的四十五％左右，去年、今年法定預算額度分別為一五六五億元、一六九○億元。

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