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    潛艦國造增水下戰力 我「紅區裝備」將全到位

    潛艦國造首艘艦的噸數與現役劍龍級潛艦相近。（資料照）

    潛艦國造首艘艦的噸數與現役劍龍級潛艦相近。（資料照）

    2020/12/21 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國為強化不對稱戰力，因此藉由「潛艦國造」政策強化水下戰力，國軍預劃，國造潛艦原型艦在二○二五年交艦。據了解，繼軍方確定獲得屬「紅區裝備」的數位聲納系統輸出許可後，最後一項關鍵主裝備「戰鬥系統整合」也可望在近期獲得輸出許可，屆時我國潛艦的各式關鍵裝備將悉數到位。

    海軍委由台船建造國造潛艦原型艦，但關鍵主裝備的輸出許可與商源籌獲不易，截至本月初之前，國軍尚有「戰鬥系統整合」、「數位聲納系統」兩項輸出許可待獲得，引發外界諸多討論；亦有立法院外交及國防委員會五位立委就此理由，提出預算凍結案，要求國防部如期獲得輸出許可。

    不過，國防部副部長張哲平與海軍參謀長敖以智本月十五日在立法院表示，國軍在十三日獲得美方通知，潛艦「數位聲納系統」已獲輸出許可，相關程序已完備。

    據了解，攸關潛艦武器、偵知、防衛裝備等各項系統中樞運作的「戰鬥系統整合」輸出許可，預計將在近期獲得，甚至可能在本週就有消息，軍方對此未進一步透露訊息，但也未予以否認。據悉，我國國造潛艦的「戰鬥系統整合」工作，主要由美國大型軍工業者洛馬執行，洛馬也將是我國造艦階段的重要整合者。

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