中國山東號航經台海 我機艦監控

中國航艦近三年通過我外海事件簿

2020/12/21 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部證實，中國航空母艦「山東號」與四艘護衛艦艇十七日啟航，並在昨日航經台海後，續向南航行。國軍運用聯合情監偵系統全程掌握、監控，並派海軍六艘次艦船、空軍八架次軍機警戒、適切應處。專家認為，「山東號」南下除了天候考量，也可能在南海強化戰訓，與兩棲艦艇進行戰鬥群對抗演練。

根據我國國防部公開資訊，中國解放軍現有「遼寧號」、「山東號」兩艘航空母艦，前者在二○一二年成軍後，曾十四度通過台海或我國東部外海；「山東號」去年成軍後，曾在去年十一月、十二月通過我國外圍海域，昨日則是其成軍後，第三度取道我國外海。

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成軍後第三度取道我國外海

我國國防部掌握，「山東號」自本月十七日自中國遼寧省大連啟航，昨日由北向南航經台灣海峽後，持續向南航行。國軍除藉由聯合情監偵與海空兵力監控外，亦強調，國軍在國人支持下，有信心、有能力守護家園，確保國家安全與維護區域和平穩定。

外傳國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將在「山東號」航艦通過台海時，前往衡山指揮所坐鎮了解情況，國防部對此不評論，僅強調台海區域情勢、中共軍事動態，國軍運用聯合情監偵作為，都有充分的掌握。

考量天候 可能在南海強化戰訓

對於「山東號」向南航行的考量，前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩分析，「山東號」取道台海南下，主要考量冬季天候，若持續在青島周遭訓練，可能遭遇甲板結冰等狀況，因此前往南海目的，在於強化戰訓。他表示，已成軍且可搭載艦載機的「山東號」，是否在南海與正進行海試的「○七五」兩棲攻擊艦進行打擊群對抗操演？未來是否直接常駐海南島三亞港？值得繼續觀察。

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