薛瑞福建議拜登政府美艦訪台 學者：鞏固台美既有交流才務實

薛瑞福（資料照）

2020/12/21 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍對我威嚇力道未曾放鬆，前美國國防部助理部長薛瑞福本月初建議美國新政府，台美可透過公開聯合軍演、美艦例行訪台等作為強化關係；但我國學者認為，在美國新政局、美中關係等尚待觀察情況下，我國應鞏固與美方既有軍事交流，而非猝然升溫，才是務實之道。另有退將建議，我方應透過美台軍事交流機會，通盤汲取更多和現代戰爭與時俱進的構想。

曾任美國國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福，為美方著名「友台」人士，現為美國智庫「二○四九計畫研究所」主席。他在本月初透過該智庫發布「給下一任美國總統的備忘錄」，統整美國在印太地區面臨的挑戰，並就美對台政策提出諸多建議。和軍事領域相關部分，包括美國軍艦定期訪台、台美公開軍事演訓、協助台灣推動「整體防衛構想」、將台灣軍力納入美國印太地區安全結構一環、美國軍官定期訪台、在台灣建立輪調的美軍部隊以用於聯絡、培訓和諮詢等。

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陸軍退役少將、政治大學台灣安全研究中心副主任胡瑞舟認為，現階段台美應在既有軍事交流基礎維持與發展，須採務實方式進行。我方可就戰術、戰技、戰法，以及武器裝備籌獲等層面，繼續和美方鞏固交流關係。

退將：汲取更多現代戰爭構想

胡瑞舟也提醒，國軍和美方軍事交流的前置工作，在於釐清自身所需以及建軍方向，除了外界關注的主戰軍備，我方務必透過和美國軍事交流的機會，通盤汲取更多和現代戰爭與時俱進的構想，包括訓練方式與內容、小型與單兵軍備的革新，不僅敏感性較低，也更能實質幫助國軍提升戰力。

針對薛瑞福所提美國軍艦定期訪台等建議，淡江大學戰研所所長翁明賢研判，薛瑞福自智庫學者角度，提出台美軍事交流「應然面」，是基於兩個正常國家可深化軍事交流的作為，以及兩國政治互信等基礎。但若將兩岸因素納入台美軍事交流全盤審視，就會顯得非常敏感，因為中共認為，台美軍事交流涉及其「主權」議題，加上其二○○五年提出「反分裂國家法」，明確指出若有「外力」直接或間接介入，等於碰觸兩岸關係底線，因此薛瑞福的「部分建議」，執行實有難度。

翁明賢指出，隨著美國民主黨總統當選人拜登上任，台美軍事交流料將有「緩衝、觀望期」，雖既有軍售項目仍會繼續向我供售，但未來還需觀察美中軍事交流，致使台美軍事交流的牽動程度。現階段而言，我國須維持國防工業會議、駐美軍事採購團等基礎持續和美方交流，不能操之過急。

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