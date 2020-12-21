怕受台影響 港府擬禁大學交流

傳港府為不讓香港年輕人來台受到政治影響，擬要求香港的大學中斷與台灣各大學交流。圖為去年在台港生與台灣學生反送中遊行。（資料照）

2020/12/21 05:30

中國灌輸愛國意識 斬斷反送中青年後路

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「港版國安法」第九條明定，港府可對「學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜」採取必要措施，加強監督和管理。據透露，港府為不讓香港年輕人來台受政治影響，擬要求香港的大學中斷與台灣各大學交流合作，倘該禁令一出，恐影響上千港生來台權益。

港版國安法上路 港青來台就學大增

據了解，中國為「導正」香港年輕人思想，已命香港當局改革通識教育課程，規定學生須到中國考察及製作專題報告，由國家加強學生對中國歷史、中華文化和國情的認識，以灌輸年輕人「愛國意識」，並擬禁止港台大學合作及文教交流，斬斷反送中青年後路。

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另，由於香港情勢丕變，自反送中運動至今年七月「港版國安法」上路，造成許多港人想投資移民台灣，香港年輕人來台就學意願大幅上升。

陸委會最新統計，一一○學年度香港學士班報名三○九三人，較去年二四六三人成長廿六％；研究所六四八人，也較去年二六○人成長一五○％。

兩岸人士透露，從可靠情資顯示，港府有意要求香港的大學中斷與台灣各大學的交流合作，因香港當局認為港生在台受民進黨政府煽動影響，回港從事反政府等政治活動。

「這事情發生就麻煩了！」兩岸人士批評，港府從不反省檢討執政失敗，也不檢討是因中共錯誤政策造成港人民心向背，一切推給外力介入，把香港年輕人的訴求，亂栽贓是受到台灣影響。他分析，現在兩岸情勢極其嚴峻，都沒有切斷文教交流，如果港府要切斷香港各大學與台灣的交流，那就是殺紅眼了。

林榮基：中國要封閉香港 港人最好快走

對此，銅鑼灣書店老闆林榮基受訪表示，這是非常有可能的事情！等於是要將香港封閉起來。現在港府聽命於中國，香港已沒有將來可言，港人應想辦法趕快離開，不管是去英國、加拿大或台灣等其他國家都好。

林榮基說，香港未來情況會更惡化，下一階段中國可能開始審查個人言行紀錄，依中國共產黨行為模式，後面還有更多手段對付港人。

香港邊城青年秘書長justine指出，此舉是打壓香港學術自由，現在港生都很害怕表達意見，事後會遭到國安法清算，很多港人想來台灣求學，因為台灣是一個學術自由、水準之上的國家，台灣政府也給港生獎學金、畢業後居留定居優惠，若港府要限制港生來台和港台文教交流，將影響香港年輕人受教權，令人感到非常憤怒。

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