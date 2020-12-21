萊豬法案24日決戰 民進黨團嗆：直球對決

藍綠未來兩週萊豬攻防

2020/12/21 05:30

〔記者謝君臨、陳鈺馥／台北報導〕立法院廿四日加開院會處理萊豬進口的相關法案，將上演表決大戰，國民黨團擬發動四十八小時甲級動員，號召民眾內外夾擊。對此，民進黨團總召柯建銘強調，當天一定「直球對決」、黨籍立委將一致投票，呼籲國民黨不要把事情極端化，找不到立論基礎還繼續演下去。行政院今日將召開行政立法協調會報，與民進黨籍立委舉行便當會討論萊豬議題。

政院凝聚共識

今開行政立法協調會報

對於藍營擬發動四十八小時甲動，柯建銘坦言「我不知道他們在想什麼，就是吹哨子壯膽而已」。本來預計廿五日、廿九日兩天院會處理，但廿五日是耶誕節，他們找不到人，不好動員，才要求提前至廿四日，且當天就要處理完成；但當天若發言冗長，不可能處理得完。

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「那麼早發動甲動幹嘛？」柯建銘說，天氣很冷，人潮會散掉，所以他們要創造「萊豬之夜」的節目造勢，最後有一個交代，國民黨不和你理性談，總質詢不讓行政院長蘇貞昌上台，查照案改審查又有事，他就是最後要一個畫面，民進黨誰贊成萊豬進口，但台灣人有這麼愚蠢、不理性？

柯建銘認為，國民黨整個就在演，在國際標準安全範圍內，萊劑已經吃了八年，他們一直強調吃了會怎麼樣、影響多大，完全沒有考量國家整體戰略、經貿體系、國家處境，把美豬視為毒豬在欺騙人民，像幫派一樣亂丟內臟、亂搞。

柯建銘說，國民黨沒有一個領導中心在看待這件事情，而今圖窮匕見，廿四日「我們不可能閃躲，一定直球對決」，希望大家能平靜、理性看待，人民有選擇權，且美豬進口三十年，市占只有一％，國民黨不要把事情極端化，找不到立論基礎還繼續演，演到最後自己都覺得有點心虛。

柯建銘表示，黨團今日中午將和行政院進行協調會報，把所有法案的立場再盤點一次，到了最後一哩路，政府會把關國人健康，針對肉品來源也有負責的做法。「站在國家整體利益上，該做的我們都會做，廿四日一定會一致投票，我們不會退卻」。

據了解，行政院已發訊息給民進黨籍立委，強調今日中午必須到政院參加表決前協調會報。行政院秘書長兼代發言人李孟諺表示，行政立法協調會報由副院長沈榮津主持，主要是先與執政黨立委溝通協調，在行政和立法院取得一致共識。

立院廿四日院會僅處理萊豬相關法案，依序為學校衛生法修正草案、食品安全衛生管理法修正草案，以及九項行政命令。

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