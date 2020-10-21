退役後頻繁赴中國 軍情局3將校 涉共諜被約談

軍情局退役少將岳志忠（左）涉嫌退役後多次前往中國，疑被中國吸收在台發展組織，昨晚移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

2020/10/21 05:30

疑被中方吸收 在台發展組織提供情報

〔記者錢利忠／台北報導〕曾接觸資通電作戰業務的國防部軍事情報局五處前少將處長岳志忠、上校張超然、周天慈等三人退役後，疑被中國國家安全部吸收，在台發展共諜組織及提供情報；台北地檢署指揮調查局國家安全維護工作站監聽多年收網，昨約談三人並搜索三人住處，另傳訊四名證人，全案朝違反國家情報工作法及國家安全法方向偵辦。

張超然深夜被帶往北檢訊問時，被問到是否要澄清？他回說：「我要澄清什麼？我是台灣第一個特務，是赫赫有名的大特務，六四天安門的時候，就我一個人在大陸，我是國家派去大陸工作的，保衛台灣的安全，退役也可以的。」被問到有沒有被吸收？他則回說：「吸收個屁。」

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三人熟知資通電業務 及對中情報佈建

三人從軍情局退役，熟知資通電軍相關業務及部署，尤其岳志忠更曾任軍情局下轄規模最大的「五處」處長，熟悉對解放軍情報研析及佈建台商與中生滲透的情報業務；國安單位偵監後，懷疑三人被中方吸收，除涉拉攏同袍加入組織，也不排除有交付軍情部署或人事機密給中方的嫌疑。

檢調獲報，從軍情局退役的三人，自二○一三年至二○一八年多次引薦昔日同袍赴中，並疑似交付情報給中方；其中，岳志忠赴中七次、張超然兩次、周天慈一次。中方最感興趣的情報，莫過於國軍對解放軍海、空軍主力的情蒐，以及台灣對中國的情報佈建網絡，相關情報也牽動中方對台部署。

檢調監聽多年後收網 另傳訊四名證人

檢調調查，三人於二○一三至二○一四年間，以及二○一六至二○一八年間，以邀約旅遊之名引薦軍情局退役傅姓及王姓上校赴中，王男在前國安局長薛石民於軍情局長任內時，擔任薛辦公室上校主任；不過傅、王二人並未被吸收，僅列證人約談。

檢調掌握，三人裡最早赴中的張男，先邀傅男赴中，並在餐宴上引薦中方情治人員。二○一六至二○一八年間，張、周另邀岳男赴中，因岳男曾任五處處長，成為中方首要拉攏的對象。

檢調偵監發現，岳男另獨自赴中六次，還涉接受周男委託代其交付文件。張、周於二○一六至二○一七年間，另介紹軍情局上校退役的王男赴中。

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