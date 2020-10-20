新聞內容捧中貶台 教育電台喊卡

教育廣播電台「法廣」新聞節目被爆播出「揚中貶台」、「親中批美」內容。圖為教育廣播電台位於七星山發射台。（資料照）

2020/10/20 05:30

〔記者陳鈺馥、林曉雲、陳昱勳／台北報導〕教育部所屬國立教育廣播電台「法廣」（ＲＦＩ）新聞節目，被質疑有吹捧中國領導人習近平政策的大外宣等內容；民進黨立委痛批，要求文化部、教育部注意。教育電台昨表示，自昨晚七點起暫停轉播「法廣」節目。

有民眾向本報反映，他在花蓮收聽教育廣播電台一○三．七頻道，每週一至週五晚間七點多固定會聽到用北京腔播報台灣相關新聞，觀點近似中共主旋律，不時傳遞「揚中貶台」、「親中批美」內容，讓他誤以為是收聽匪波，後來才發現該節目是央廣與法廣合作，整個節目不是在學法語，幾乎是以北京觀念洗腦台灣民眾。

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該民眾說，教育電台該時段最新一集新聞聯播「兩岸敵意上升間諜恐抓不完」，報導央視揭發了台灣間諜竊密案，引述親中媒體社論，譴責蔡政府對共諜周泓旭不文明，不讓周離開台灣；該節目近期更不斷播放習近平「碳中和」政策，宣傳中國如何為世界環保盡一分心力。

央廣與法廣交流節目 教育電台代播

央廣現為文化部所管，負責對外廣播；至於教育廣播電台為教育部所轄單位之一，收聽頻率全台最廣。

對此，民進黨立委賴瑞隆質疑，如果官股媒體買來播放的外國華語節目，與中國央視新聞調性一樣，台灣要如何捍衛自由民主價值？文化部、教育部應關切電台所播外國廣播頻道內容，是否能確保台灣自由民主，而不是讓電台淪為中國統戰工具。

教育廣播電台回應，為達成中法實質文化交流及提供民眾學習法語另一管道，央廣與法廣協議，以交互轉播節目方式進行國際廣播合作，央廣並商請教育電台代為執行對國內部分之轉播，三方均為無償。教育電台說，對於同步轉播之法廣節目內容不合適事宜，經審酌後，自昨晚七點起暫停轉播法廣節目。

教部促建立節目內容審查、監聽機制

教育部表示，將促請教育電台之後針對節目內容加強審查機制，除播後聽審外，並研議建立節目監聽機制。文化部則回應，央廣僅協助法廣接洽教育廣播電台，並未參與節目製作及播出。

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