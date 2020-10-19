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    保護傘潑糞案 嫌自備蟑螂腳用餐 捏造證據

    潑糞嫌莫凡前一天真跑去吃飯，還拍照舉證。（記者姚岳宏翻攝）

    潑糞嫌莫凡前一天真跑去吃飯，還拍照舉證。（記者姚岳宏翻攝）

    2020/10/19 05:30

    〔記者王冠仁、姚岳宏／台北報導〕在台港人經營的「保護傘」餐廳遭潑雞糞，檢警逮到莫凡、李姓兄弟、江姓男子四嫌；莫凡指因餐點有「蟑螂腳」，吃壞肚子才下手，但專案小組查出「蟑螂腳」是莫凡「自備」，全案有藏鏡人指使。李弟聲稱藏鏡人與餐廳老闆有過節，才花三萬元要對餐廳潑糞，但不知是什麼過節，警方現正追查藏鏡人身分與動機，進一步釐清。

    李姓兄弟（二十六歲、二十四歲）雖然在網路上經營茶葉買賣，但李弟多年前曾加入北聯幫，之後又轉投竹聯幫；雖然他已脫離黑幫，但檢警將追查此案是否與黑幫有關。

    專案小組查出，李弟拿一萬五千元給「潑糞者」莫凡，其餘由他與李兄、江男瓜分。

    李弟等四嫌分工細膩，案發前李弟不僅去勘察過現場，莫凡還拿「蟑螂腳」去餐廳吃飯，誣指餐點不潔，並用手機拍下飯菜、帳單等照片，還去醫院看診拿藥，捏造吃壞肚子的「證據」。本月十六日案發當天，李兄與江男進入餐廳假裝點餐，實際上是在「監工」，李弟則在餐廳外把風，莫凡潑完穢物後，四人先後逃離現場。

    據了解，該名藏鏡人當初給李弟的指令是對餐廳「潑糞」，但李弟疑短時間內「找不到」雞糞，於是到北部某屠宰場，拿走屠宰雞隻時產生的血水、羽毛等穢物，再交由莫凡執行。

    警方發現莫凡潑糞後，隨即鎖定他追查，當天深夜在他汐止住處逮人，並透過莫凡的說詞與通聯，掌握李弟等三人。當莫凡被警方送往地檢署時，員警眼尖發現有三人在地檢署外探頭探腦，員警上前攔查，赫然發現就是李弟等三人，當場逮個正著。

    警方說，莫凡目前已被檢方聲押獲准，李弟等三人也被依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱、妨害自由、傷害等罪嫌送辦，北檢訊後昨晚向法院聲請羈押。

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