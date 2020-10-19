自由日日shoot》國會助理工會：立法保障待遇 留住人才

各國國會助理制度比較

2020/10/19 05:30

〔記者陳昀、吳書緯／台北報導〕面對國會爆發多件助理醜聞，多數立委認為應回歸委員自律及辦公室管控，但也有立委致力推動法制化。國會助理工會感嘆，連立法院技工工友都有聘任辦法，惟國會助理沒有專法，希望保障待遇、留住優秀人才，但也坦言推動困難，畢竟推動修法恐讓立委招致自肥罵名，也限縮立委用人權。

立委恐憂招致自肥罵名 推動不易

公督盟副執行長田君陽指出，國會助理是立委行使職權的延伸，應該將其列入「遊說法」的遊說對象，並比照「量體溫」模式，凡進入立院拜訪助理必須全面登記。

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立法院國會助理工會理事長田飛生直言，希望推動國會助理法制化，最主要考量是待遇，立法院每週有三天委員會、二天全院院會，法案助理幾乎每天都要交出質詢稿、法律提案，辦理公聽會、協調會、記者會，甚至是管理立委的臉書等，待遇卻不成比例，立法院技工工友、約聘僱都有聘任辦法，唯有國會助理沒有專法，優秀人才熱情被磨光就會離開，且透過專法設置基本考核門檻，法案素質也比較不會參差不齊。

田飛生坦言，國會助理法推動好幾屆未果，仍需要立委幫忙站出來，但立法院預算科目將助理薪水和立委薪水編在同一科目，立委可能擔心背負自肥罵名，加上專法會限縮立委用人權，確實沒那麼容易。

國會助理楊文志建議將國會助理納編為機要職，適用公務員規範，避免助理遊走灰色地帶，並促進助理的身分認同、薪資改革及進修保障，避免人才流失，也能維持立委的問政品質。

國民黨團總召林為洲認為，贊同法制化規範、分級，以免立委濫用非專業人士「喬事」，並同步盤點檢討「遊說法」訂定細則、落實登記制度，以及加強機密保護相關的執法強度。黨團書記長林奕華認為，如果企業贊助國會辦公室事實存在，建議比照政治獻金入法。

莊瑞雄：回歸委員自律及辦公室管控

民進黨團書記長莊瑞雄表示，國會助理已在「公職人員利益衝突迴避法」規範範疇，「掮客助理」、「共諜助理」還是要回歸立委自律及辦公室管控。

民眾黨團總召賴香伶說，民眾黨團立委都有簽署廉能條款承諾書，也許能進一步要求立委助理，也樂意與工會合作提案修法，避免國會被污名化。

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