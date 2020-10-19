中國武嚇！ 東風-17、俄製S-400 部署東南沿海

俄製S-400防空飛彈系統。（路透檔案照）

2020/10/19 05:30

〔編譯陳成良、記者涂鉅旻／綜合報導〕南華早報十八日引述軍事觀察家和消息人士報導，中國正加強東南沿海的軍事化，除持續升級東南沿海飛彈基地外，並已將其最先進的「東風-17」高超音速飛彈部署到該地區，還部署了射程可涵蓋全台灣的俄製S-400「凱旋」（Triumf）防空飛彈系統，為未來可能發生的侵台行動做準備。

「東風-17」於去年十月一日的中共建政七十周年國慶閱兵首度亮相，最大射程兩千五百公里。「東風-17將逐步取代在東南地區部署了幾十年的老式東風-11、東風-15飛彈」。這位要求匿名的消息人士說：「新飛彈的射程更長，能更準確擊中目標。」

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軍事觀察家︰為攻台提升準備

報導引述加拿大「漢和防務評論」總編輯平可夫（Andrei Chang）分析，中國東部及南部戰區的飛彈基地近年規模倍增，顯示共軍已為攻打台灣而提升準備。平可夫指出，廣東省普寧市的一個基地負責攻打南台灣，但該基地原先部署的東風-11、東風-15射程無法飛越中央山脈，攻打台灣東部的花東地區，現已升級部署新的彈道飛彈。平可夫還提醒，解放軍也部署俄製S-400「凱旋」防空飛彈系統，能探測並擊落六百公里外的飛彈、無人機及戰機，且雷達系統範圍覆蓋整個台灣。

文中提到，解放軍沿海防禦部署包含廿個空軍部隊，也有「殲-20」匿蹤戰機。此外，被視為在襲擊行動扮演關鍵角色的海軍陸戰隊，在十三支編列部隊之中，有十支現正駐紮東南沿海。北京消息指出，該部隊將會在攻擊台灣高雄海軍基地的行動中發揮作用。

軍事專家、「軍情與航空」網站主編施孝瑋昨表示，「東風-17」飛彈的麻煩之處在於它可能具備「變軌」能力，致使以計算飛彈彈道作為攔截依據的愛國者飛彈等防禦彈種而言，較難以有效攔截，有賴持續關注並妥思對策。

立委︰不用過度放大中國能耐

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇認為，我國雖不能小看中國威脅，但也不用過度放大中國能耐。若解放軍欲打下台灣，仍須仰賴空降、兩棲部隊等實力，目前中國可能還未具備相關能力；且若「東風-17」飛彈是劍指美、日等國，其在區域形成「麻煩製造者」的角色就更清晰，各方同盟也會遏止其窮兵黷武行為。

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