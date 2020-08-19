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    首頁　>　政治

    補選衝擊罷捷? 黃捷：可能打擊他們信心

    議員黃捷表示，把該做的事情做好，她尊重罷免公民權。（記者陳文嬋攝）

    議員黃捷表示，把該做的事情做好，她尊重罷免公民權。（記者陳文嬋攝）

    2020-08-19 05:30:00

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對外界質疑高雄市長補選衝擊罷免黃捷行動，「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢認為沒有任何關連，罷捷行動與市長選舉無關；議員黃捷表示，市長補選是最新民調結果，可能打擊他們的信心，做為調整腳步的參考，她尊重並坦然面對。

    「鳳山清捷隊」昨到天公廟參拜

    「鳳山清捷隊」昨到鳳山天公廟參拜，祈求罷捷能順利成功，針對是否會串聯其他罷免團體，徐尚賢指出，民意很多元、人民有尊嚴，「鳳山清捷隊」會專心致力罷免黃捷，不要模糊了焦點，敬重並支持其他民意展現。

    至於市長補選結果是否影響罷捷行動，徐尚賢認為是模糊焦點，他認為罷捷行動與市長選舉沒有任何關連，不應該把罷捷與市長選舉牽連在一起，社會不該亂貼標籤，也不該再被人貼標籤。

    黃捷：坦然面對 順其自然

    黃捷指出，這次市長補選是最新民調結果，反映出各政黨的喜好度，提供所有人參考，即便對他們來說比較灰心，或有可能打擊他們的信心，也讓他們知道接下來的行動該怎麼調整腳步。

    黃捷說，她坦然面對、順其自然，把該做的事情做好，若鳳山選民覺得她不好、把她罷掉，也應該尊重，不會因為市長補選結果，她就比較安心。

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