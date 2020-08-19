楊明州拍畢業照 感謝同仁上緊發條

新市長下週一上任，代理市長楊明州（前排中）率市府團隊合拍畢業照。（記者葛祐豪翻攝）

2020-08-19 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新科市長陳其邁下週一上任，代理市長2個月12天的楊明州昨率局處首長拍畢業照，他感謝陳其邁下週一就上任，讓他可以重溫家庭生活。

楊明州36年公務人員生涯，歷經10任市長（含自己一任），他也是陳其邁小內閣中被點名接任副市長或秘書長的熱門人選。

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開學在即 不忘叮嚀防治工作

楊明州昨天主持代理市長任內最後一次市政會議，他感謝局處首長與區長，在代理期間鼎力相助，順利推動各項市政；也不忘叮嚀開學在即，應加強校園環境整頓、登革熱防治等工作。市政會議後，市府局處首長合拍畢業照。

代理市長這段期間，楊明州的休假日用5根手指頭算得出來。談到這段日子的最大挑戰，他表示，防疫、防汛、防颱與補選，是他比較重大的任務，其他例行包括預算執行等，都沒有鬆懈；這段期間，除了感謝老天爺，也感謝同仁上緊發條，非常辛苦，深夜下大雨也趕到現場處理。

媒體問：「代理市長期間，聽說老婆滿多怨言，卸任後會多陪老婆嗎？」楊說，以前當參事的時候，回到家都還有時間幫忙端盤子，代理市長後，回去就等著吃冷飯，還要看別人臉色。

楊明州透露：「決定下禮拜一這麼倉促交接，讓其邁市長選戰打完，沒有時間好休息，也是我的私心，拜託他趕快上任，讓我可以回去重拾端盤子時間！」

楊：任何職務 都全力以赴

被問到未來會在哪個位子上繼續輔佐陳其邁？楊明州強調，公務人員不管在哪一個職務或職位，只要對於市政推動、對市民有幫助的，任何職務都可以，他都全力以赴。

媒體又問：「陳其邁對這批代理局長的評價如何？會不會從中拔擢擔任局長？」

楊明州答說，陳其邁當過代理市長、行政院副院長，對於代理局長2個多月期間，他應該也看在眼裡，有一些人格特質、本質學能等，陳其邁在人選方面應該有他自己考量。

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