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首頁　>　政治

藍營奇兵 傳侯友宜二哥侯明鋒

（資料照）

（資料照）

2020-06-19 05:30:00

〔記者方志賢、王榮祥、賴筱桐、施曉光／綜合報導〕新北市長侯友宜二哥、高醫院長侯明鋒七月底將卸任，外界傳言他被藍營視為高雄市長補選的「奇兵」之一。去年鴻海前董事長郭台銘備戰二○二○總統大選時曾鎖定侯明鋒擔任副手，被他婉拒，沒想到這次又被點名參加市長補選。

國民黨︰侯非黨員 沒有接觸

不過，國民黨中央對此否認，強調侯明鋒不是黨員，他們也沒接觸。侯友宜也表示，二哥熱愛高醫、熱愛醫療，這是二哥人生志業，對政治完全沒有興趣，未來將持續守護南台灣和東部偏鄉民眾的健康。

侯明鋒本人昨赴綠島商討高醫遠距醫療計畫，未接電話。高醫董事長陳建志則表示，之前沒接獲這樣的消息，如果侯明鋒要投入市長補選，應該事先會告訴他。

侯明鋒參選未獲證實，但韓國瑜團隊要角、前高市民政局長曹桓榮，昨天則是表態欲代表國民黨參加市長補選。他說，事先未和韓國瑜商量，只想延續韓團隊認真服務精神，相信黨會有智慧選出最適合高雄發展的人選。

曹桓榮是高雄岡山人，曾任高雄青工總會秘書長、銀行經理與協理，在韓國瑜競選市長時即加入輔選團隊，曾主持多場大型造勢，勝選後被賦予民政局長重任，被視為韓團隊指標人物之一。

曹桓榮表示，這次國民黨須有更多人承擔。他說，過去參與團隊一年多經驗，自認符合外界期待的在地、年輕、有經驗，且市民會願意看到國民黨改變與進步，若有機會獲提名，一定秉持過去走遍高雄卅八區的精神，找回市民信任、找回服務初衷、贏回人民期待。

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