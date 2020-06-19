助理涉共諜案》立院「諴哥」 「外面有危險的生意」

立院助理涉共諜案

2020-06-19 05:30:00

資深助理互相告誡 對李易諴要敬而遠之

〔記者陳昀、錢利忠／台北報導〕曾是國民黨立委助理的李易諴、陳惟仁及林雍達，涉嫌在台發展共諜組織，且意圖滲透官方單位及收買記者，其中陳、林二人還曾因偽造文書罪被判刑。曾與三人接觸的國會助理皆表示，三人在立院並不知名，也沒有專業，是俗稱的「便當助理」，但時有耳聞李易諴在外面有「危險的生意」，大都對其敬而遠之。

陳惟仁、林雍達 曾因偽造文書罪判刑

根據高等法院判決書，二○○九年間，時任立委陳淑慧助理的林雍達、陳惟仁利用海關禮遇民代公務通關，拿到「機場公務接待證」，以按次收取二萬至二萬五千元代價，護航業者從當時狂牛症疫區的日本走私松阪牛，後來林、陳分別被依偽造文書罪判刑六月及十月。

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多位國會助理昨受訪表示，李、陳、林三人在立法院並不知名，除了因年代久遠，主要是三人不具法案或行政專業，沒有特殊專長，應該是俗稱的「便當助理」，平常就掃地、泡茶，幫立委做些庶務，這種狀況下，不太可能拿到機敏資料。

國會助理、媒體普遍對李易諴較有印象，他們說，李在立院人稱「諴哥」，並不專注自己負責的業務，上班時間幾乎都在吸菸區，還常接待來路不明的「朋友」。幾年前曾有資深助理互相告誡「諴哥在外面有危險的生意，很可能被調查局盯上，大家要小心」，聽過傳聞的助理都對李易諴敬而遠之。

曾與林雍達共事的資深國會助理表示，林雍達的父親跟前立委陳進丁是朋友，因林待業多年才讓他到國會幫忙，但林對行政、法案、選服都一竅不通，只能擦擦桌子，從沒讓他接觸任何相關資料，「感覺沒那個能耐當共諜」。該助理透露，常看林雍達與陳惟仁一起進出，感覺陳的腦筋比較靈活。

資深國會辦公室主任說，三人在國會沒沒無聞，也從未進入核心，這種「便當助理」通常只是幫立委處理庶務，部會聯絡人一看不是個「咖」，也不可能提供資料，就算三人真的有在蒐集情資，頂多也是所有人都能拿到的助理通訊錄或公開資料，不太可能涉及國家機密。

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