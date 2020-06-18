查無支票？ 藍質疑3204萬支票造假 高市府：是20筆總額

國民黨議員陳麗娜指6年前，陳菊持珠寶公會所捐3204萬支票公開拍照、留下歷史鏡頭，6年後，市府卻查無此張支票。（陳麗娜提供）

2020-06-18 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕氣爆民間捐款運用，監察院前天糾正高市府，但有八監委提不同意見，地方同樣吵成一團，藍營議員昨質疑一張三二○四萬的氣爆捐款支票，市府卻查無此支票；但遭市府及綠營議員打臉，指這是「道具支票」，記者會上用來拍照的，實際上是珠寶公會成員捐贈，總共二十張支票，合計三二○四萬，社會局也依法開立七十二張個人捐款收據。

國民黨市議員陳麗娜昨指出，六年前陳菊持珠寶公會所捐三二○四萬支票公開拍照、留下歷史鏡頭，六年後市府卻查無此張支票，是陳菊當年造假？還是支票被陳菊「弄丟了」？請陳菊站出來向全國人民做交代！

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陳麗娜也批說：「被糾正就把問題推給善款委員會民間委員，陳菊早就設好防火牆？」

珠寶公會成員捐款

對此，高雄市政府表示，經查是台灣區珠寶工業同業公會成員捐款支票的加總金額，確實與三二○四萬餘元相符，每一筆支票，社會局也都有開立收據，帳目並無不實。

20張支票合計3204萬

高市府強調，照片中的支票，只是台灣區珠寶公會為了合照時，拍照用的宣傳效果，所採取的拍照橋段，也就是以三個人寬度大小的看板方式，製作一張沒有辦法持以兌換的「道具支票」，來示意珠寶公會相關成員的所有捐款金額。

照片中支票 是道具

高市府說，此作法也常見於社會上的其他捐款，並不會引起誤解。至於照片中看板支票的票號，推測應該是隨手拿一張已經開出去的支票號碼來填寫，該票號的支票金額實際上只有台幣九千多元。如果僅以實際上並不存在的「道具支票」，來質疑氣爆善款帳目不實，顯有誤解。

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