高雄市長補選》陳其邁如何超越自己

歷經蘇內閣這一年多來政務官的歷練，2.0的陳其邁，與上次和韓國瑜競選時已不可同日而語。圖為民進黨中常會昨日通過徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，主席蔡英文出席提名記者會，為陳其邁造勢加油，期間還好奇的看著陳其邁的講稿。 （記者劉信德攝）

2020-06-18 05:30:00

記者李欣芳／特稿

代表民進黨投入高雄市長補選的陳其邁，以辭官參選展現必勝的決心。二○一八年底市長選舉，陳其邁敗給因韓流崛起的國民黨新天王韓國瑜，如今韓國瑜反遭高雄市民罷免，其氣勢已大不如前，陳其邁則是「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起」，這一年半來他深切記取敗選教訓，認真經營高雄基層，成為綠營最強的市長補選候選人。

從二○一八年敗選的陳其邁，到二○二○年進化版的陳其邁2.0，可以預見的是，他將以更勤走基層，並且避免犯錯，超越昔日的陳其邁。事實上，歷經蘇內閣這一年多來政務官歷練，2.0的陳其邁，與上次和韓國瑜競選時已不可同日而語。

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陳其邁擔任行政院副院長期間，特別是投入武漢肺炎的防疫功不可沒，他在今年農曆過年期間放棄休假，因應疫情超前部署，利用大數據建立與醫院的連線系統，即時隔離有症狀患者，並對鑽石公主號郵輪遊客造訪過的地點發布國家警報簡訊，協調建立口罩國家隊等，是蘇內閣防疫獲國人肯定的幕後重要功臣。

不過，誠如陳其邁所言，高雄是他一生懸命的地方，他高度關切故鄉未來的發展，即使前年底參選市長落敗，這一年多來他在行政院仍力推橋頭科學園區、捷運黃線、大林蒲遷村等高雄重大建設，落實當初競選市長時的承諾。

曾擔任過五屆立委、行政院發言人、總統府副秘書長等要職，從政經歷完整的陳其邁，如今捲土重來，代表民進黨出征，由於主客觀情勢已易位，補選這一仗，陳背負眾多高雄市民對他「光復高雄」的期待，這次，就看陳其邁如何超越自己、贏回高雄。

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