不當黨產爭議》江啟臣：黨產全捐出 黨產會：應還766億

國民黨主席江啟臣昨在中常會宣示，將與黨產會重啟協商，把剩餘黨產全數捐出。（記者塗建榮攝）

2020-06-18 05:30:00

江：將與黨產會重協商

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席江啟臣昨日在中常會發表講話時，宣示黨產歸零決心。他指出，國民黨將與黨產會重啟協商，依照過去全代會決議，將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」及「勞退休基金」，或是其他公益單位。黨產會回應表示，黨產會甫成立之初，即曾與國民黨協商黨產處理，可惜未能達成共識，江主席願意重啟協商，黨產會正面看待。

黨產會：正面看待

黨產會追討不當黨產三年多來，迄今認定政黨及其附隨組織應返還財產合計七六六億餘元，這些應收歸國有不當黨產，包含中投、欣裕台公司股權二七二億八六○萬元、婦聯會三八八億一二四○萬元，中廣公司應移轉十萬餘平方公尺土地為國有，另追徵七十七億三一○○萬元，國民黨三基金會九千萬元；對國民黨所追徵「轉帳撥用」國有房地、舊中央黨部、大孝大樓價額，共計二十七億八五○○萬元。

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江啟臣指出，國民黨早在一○五年九月四日第十九次全國代表大會決議，「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額，將全數捐作公益」，顯示黨產歸零、黨產捐做公益，早就是黨內共識，不因黨的人事更迭而改變。

不過，江啟臣批評民進黨全面執政後，強勢通過有違憲疑慮的不當黨產條例，成立不當黨產處理委員會，就是要針對其他政黨進行清算與鬥爭。

江啟臣表示，黨產問題不應該成為特定政黨取用不盡的政治提款機，他呼籲黨產會及民進黨政府，共同解決問題，考量國民黨年邁退休黨工老年經濟安全，停止阻撓國民黨黨產捐做公益的規劃，讓黨產歸零、爭議止息，回歸民主制度的良性競爭。

黨產會則建議江啟臣在協商前，先了解國民黨取得龐大黨產的歷史過程，避免陷入處理不當黨產就是清算鬥爭的政治對抗迷思。

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