外館人員名片 立委：應凸顯台灣

（資料照）

2020-06-16 05:30:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕外交部在十二日通電所有駐外館處，統一名片格式，由於排除使用台灣，引發駐外人員議論。民進黨立委陳亭妃昨受訪認為，外交部此舉顯然過於保守，當國際間現在正因疫情而超級肯定台灣，駐外人員也更努力在凸顯台灣的國際能見度，外交部怎還「自己拉回來」，她寧願相信這是外交部的「過度處理」。

此外，立法院月底將召開臨時會，民進黨團已表態可以處理華航、護照正名公決案。對於外交部統一名片格式的內容，有執政黨立委認為，這不僅與社會主流氣氛不符，也有違蔡政府希望更凸顯「台灣」國際能見度的基調，外交部不該開倒車。

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沒必要屈服少數藍委壓力而限縮

這位執政黨立委並指出，當立院共識要強化台灣時，外交部應順著台灣主流民意，沒有必要因為少數國民黨立委的壓力而做沒必要甚至錯誤的調整。對於駐外人員努力凸顯「台灣」，外交部不但不該拿掉，反而應要更加地鼓勵才對。

陳亭妃受訪也說，駐外人員的名片格式，外交部當然可以訂定原則，但不能往下或更保守。如果有代表處可以突破，以台灣的名義在當地國通行，讓台灣就是中華民國，相互貼近使用，這「有何不可」，外交部不僅不該拉回來，反而要讓其有更大發揮空間，而非以制式的公文壓縮對台灣的使用。她認為外交部可以訂定最基本的樓地板，但不該去設定天花板。

對於外交部通電駐外館處統一名片格式未同意使用台灣，部內盛傳，是因四月間有國民黨立委在立法院外委會批評駐德國代表謝志偉在名片自行加上「Taiwan」，是「特立獨行」，要求外交部應調整作法。外交部也在上週五罕見通電所有駐外館處，統一名片格式。

此外，外交部電文強調，基於駐外館處統一指揮原則，政府各機關派駐同一外館的人員，應採同一格式。換言之，不僅外交部，經濟部、教育部等其他部會駐外人員的名片，同樣受規範。

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