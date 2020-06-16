釣魚台改名 石垣市長：意在反制中國

（資料照）

2020-06-16 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本沖繩縣石垣市擬變更釣魚台名稱引發議論。外交部昨表示，我駐那霸辦事處兩度致電石垣市長中山義隆籲請審慎自制；中山義隆回應解釋說，該案起因是中國公務船近期頻繁進出釣魚台海域，今年至今達十起，引發民眾強烈反彈，故舊案重提、據以反制。

石垣市提案將管轄釣魚台列嶼的行政區由「登野城」改為「登野城尖閣」，引發我國民間反彈。宜蘭縣議會上週通過臨時動議案，建請縣府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權。立法院國民黨團昨並召開記者會，要求蔡英文總統捍衛釣魚台主權。

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外交部說明，外交部已於第一時間六月六日，自台北、東京及那霸三地向日方表達嚴正關切，也訓令駐日本代表處及駐那霸辦事處瞭解案情，並重申我國對釣魚台列嶼主權不會有任何改變。

外交部表示，政府正全力處理此爭議，盼能圓滿落幕，確保漁民捕魚權利。我駐那霸辦事處已二度致電石垣市長，表達此事可能波及台日友好關係，請務必審慎自制。

外交部同時轉述中山義隆回覆表示，該案由石垣市議會於二○一八年六月決議變更地籍名稱，但未執行，近來因中國公務船頻繁進出釣魚台海域並驅離日本漁船，二○一九年約三十起、二○二○年至今累計已達十起，引發當地民眾反彈，故舊案重提，據以反制。

外交部除籲相關各方避免單方面升高緊張的行為，也重申釣魚台列嶼是我國固有領土，日方任何片面舉措均無法改變此一事實。

台日「釣魚台」主權爭議已久，我國與日本於二○一三年簽署「台日漁業協議」，每年並透過「台日漁業委員會」商議適用海域作業秩序問題。今年因疫情暫停開會，不過雙方協商沿用去年作業規則，對漁民作業並無影響。

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