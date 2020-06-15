「有市長 會做事」 陳其邁競選主軸

行政院副院長陳其邁即將投入高雄市長補選，昨天他在一場活中表示，希望有機會把心力奉獻給故鄉。（記者王榮祥攝）

2020-06-15 05:30:00

將成立競總 積極把該走節奏走完

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長補選八月十五日登場，民進黨中常會本週三將徵召提名行政院副院長陳其邁參選。黨內人士表示，補選和一般選舉氛圍不同，有別於二○一八年陳其邁參選高雄市長時，「不設競選總部」冷處理，此次補選將成立競選總部，積極把該走的節奏走完，記取二○一八選舉教訓，並以「有市長，會做事」作為競選主軸，目標將補選投票率衝至三成以上。

憂動員疲勞 盼衝三成以上投票率

黨內人士指出，歷次補選投票率都在三成上下，然而高雄今年歷經總統選舉和高雄市長韓國瑜的罷免投票，八月十五日又要市長補選，重複動員恐會有動員疲勞的問題，市民投票動機將降低。因此，如何增加選民投票動力將是挑戰，希望能將投票率衝到三成以上。

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黨內人士指出，在民進黨週三正式提名陳其邁參選後，首先要做的是綠營及其他友黨勢力的整合，包括時代力量和台灣基進等。陳其邁投入高雄市長補選後，選戰主軸將朝向「有市長，會做事」來發揮，一來是凸顯韓國瑜擔任高雄市長的荒謬行徑，二來是和目前蘇貞昌內閣的行政團隊做出連結。陳其邁擔任政院副院長期間，在防疫工作擔任重要角色，未來陳從中央前進地方，也要喚起選民對他在防疫期間角色的印象。

陳其邁十日與民進黨高雄市議員聚會聽取市政意見，昨也前往高雄走訪基層。黨內人士指出，中選會六月廿日開放候選人登記後，相關造勢活動將陸續展開。包括在民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟帶領下，與高雄市黨部分進合擊競選，民進黨七月十九日全代會也會有相關造勢。

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