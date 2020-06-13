攻佔政院改判有罪 魏揚要求最高院開辯論庭

攻佔行政院事件被改判有罪，魏揚（左三）和律師尤伯祥（中）昨聲請最高法院召開辯論庭討論「煽惑他人犯罪」法條是否違憲。（記者吳政峰攝）

2020-06-13 05:30:00

直指「煽惑他人犯罪」法條違憲

〔記者吳政峰／台北報導〕學運領袖魏揚等人為抵抗馬政府的服貿案，二○一四年三月廿三日號召網友聲援攻佔行政院，一審判無罪，但高等法院認定魏揚、陳廷豪等七人觸犯「煽惑他人犯罪」罪，改判為二至四月徒刑，魏揚等人不服，提起上訴。魏揚和辯護律師昨再赴高等法院，聲請轉呈最高法院應開辯論庭討論該法是否違憲，若違憲，應停止審理，並聲請釋憲。

若違憲應停審 並將聲請釋憲

魏揚的辯護律師尤伯祥指出，他們強烈確信「煽惑他人犯罪」罪違憲，因為任何人只要認為某一條法令違憲、不公平或不法，號召民眾進行公民不服從，都有可能被羅織「煽惑他人犯罪」罪名，而面臨遭到制裁的危險。

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尤伯祥表示，因為這條罪名的存在，使得公民不服從的概念，在我們的社會中可能會付出代價，這樣的結果，對於公民不服從是一種成本也是威脅，更可能使得公民不服從的行動在我國無法進行。

他說，該罪帶來另一種危險是，任何人想透過集會結社自由訴諸社會，讓大眾得以一起進行制度改革，這種行為也隨時可能被制裁，對台灣民主跟自由發展都有不利影響，因此該罪的存在是威權遺緒，在民主社會中應被廢止，或由大法官宣告違憲。

尤伯祥強調，此案已提起上訴，昨提出另一個上訴的理由，是希望最高法院能開庭討論這條規定的違憲性，如果合議庭認為違憲，請停止審判，聲請大法官會議解釋；若認為合憲，透過辯論過程，外界可以知道法官的想法是什麼，有沒有可能對這樣的規定，做出合憲性的限縮解釋，讓該法在集會結社和言論自由間得到平衡，對台灣產生正向影響。

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