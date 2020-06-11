高市代理市長 鎖定楊明州、王國材

2020-06-11 05:30:00

〔記者李欣芳、葛祐豪、鄭瑋奇、楊淳卉、彭琬馨／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免投票案通過後，府院黨對後續高雄市長補選及代理市長人選展開佈局。行政院將在週五公布代理市長人選，據了解，目前鎖定的對象包括曾任高市副市長的高市府參事楊明州、交通部政次王國材，兩人對高雄市政均有一定的熟悉度。

王國材曾任高市交通局長

對於是否有府院高層與他談過要代理高雄市長，王國材低調表示，「沒有接獲通知」；對於若被指派去代理高雄市長？他表示，這目前都還是「假設性問題」，但王提及，高雄市議會十九日總質詢將至，各局處首長都懸空，代理人選恐怕需對高雄市政及議會局勢要有所了解。

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王國材曾於二○○七年至二○一三年擔任高雄市政府交通局長，並曾任高雄市政府顧問兼台北聯絡處主任、一卡通票證公司董事長等職務，對高雄熟悉且行政資歷豐富。

楊明州一路從基層到副市長

另一位被鎖定的代理市長熱門人選楊明州昨受訪時強調，他並未接獲擔任代理市長的徵詢；記者追問，如獲徵詢會答應嗎？他則開玩笑說：「要問老婆大人！」

楊明州於一九八四年進入高市府服務，從工務處的六職等幫工程師，一路升到陳菊市府的副市長，再接任韓國瑜市府的秘書長，去年九月才調任參事，總計在高市府任職三十六年，歷任九位市長（含三位代理市長），經歷豐富。包括高雄藍綠議員，對楊都予以肯定，地方人士認為，以楊明州對高雄市政的了解，絕對比空降人選更能勝任。

蔡英文總統昨與行政院長蘇貞昌會面，兩人應已就韓國瑜宣布不提罷免訴訟的新形勢以及代理市長、補選等問題交換意見。行政院發言人丁怡銘表示，政院將在週五公布代理市長人選，會以高雄民眾的福祉為考量。

將辭官參選 陳：高雄是一生懸命的地方

至於高雄市長補選，民進黨預計下週三中常會通過徵召提名行政院副院長陳其邁，陳將辭官參選。陳其邁受訪表示，在這一年多來，很多重大建設有很多紛擾，若能儘速有新的開始，讓市民能夠免除過去這些紛擾，人心望治，這是大家共同期待。陳其邁強調，不管他人在哪裡，高雄都是他一生懸命的地方，他希望故鄉可以更好，這是他做為高雄子弟一輩子努力的目標。

據悉，陳其邁正審慎評估表態參選的時機，最快在明天中選會審查罷免案通過並公告韓國瑜解職時表態參戰。另一時機點則是民進黨啟動徵召作業，徵詢黨內參選意願時，表明為回應眾多高雄人的期待，義無反顧為故鄉的未來發展參戰。

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