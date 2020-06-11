採購涉弊 花蓮教育處長被約談

花蓮縣體育會涉採購弊案，花蓮教育處長李裕仁昨被約談，晚間移送花蓮地檢署複訊。（記者王錦義攝）

2020-06-11 05:30:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府教育處長李裕仁、體育會理事長汪錦德等人疑涉採購弊案，花蓮地檢署昨指揮高雄市調查處、調查局東部機動工作站，前往教育處、體育會等多處搜索，並約談李裕仁、汪錦德等十餘人。搜索行動疑與花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地工程有關，李裕仁昨天深夜移送花蓮地檢署複訊時，則強調他只是配合調查。

鯉魚潭水上運動基地工程 被檢舉

花蓮縣教育處、花蓮縣體育會及多位任職兩單位職員的住處，昨天一早突然遭到搜索，檢調除帶回相關物證，也約談李裕仁、汪錦德等十餘人，截至深夜仍在地檢署複訊。檢方指出，收到檢舉情資，蒐證多日後，在昨天發動搜索。

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檢調搜索多處 約談李裕仁10餘人

據了解，疑似與花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地興建工程委託設計及監造技術服務案遭到檢舉有關。上月二十四日，縣府才在鯉魚潭潭北廣場舉行水上運動訓練基地動土典禮，訓練基地由縣府教育處及花蓮體中共同承辦，將斥資五千多萬元，新建一棟一層樓建築，未來落成後，將設有專業划槳池、大型艇庫、電動啟航器設備、多功能重量訓練室、選手休息室及運動傷害防護室等。

由於花蓮縣十月將承辦全民運動會，第一時間傳出可能與全民運動會相關工程有關，縣府副秘書長張逸華說：「對外界揣測不予置評。」教育處人員私下認為，李處長人很好，不可能涉入什麼弊案，應該只是單純配合調查。

訓練基地斥資5千萬 上月才動工

李裕仁在教育處從基層做起，二○一八年十二月起擔任代理處長，去年八月真除，是縣府首位從教育處事務官拔擢直升的處長。

汪錦德則與立委、前縣長傅崐萁交好，去年十一月二十七日，傅崐萁成立競選總部，汪為幫傅，還以「花蓮縣親子嘉年華」名義，申請將競選總部前的省道台九線封閉二十四小時；同時以傅崐萁體育後援會名義，發起「花蓮體育成果發表會」，各單項委員會均被「動員」參加造勢。

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