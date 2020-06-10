陳其邁：市府人事重組 多讓年輕人參與

行政院長蘇貞昌昨到國光生技參訪，副院長陳其邁同行，蘇表示中選會公告韓國瑜解職後，將宣布代理市長人選。（記者廖耀東攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者李欣芳、蔡淑媛／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨表態不提罷免訴訟，牽動府院對高市代理市長人選的思考佈局，行政院將在本週五中選會公告韓國瑜解職後宣布代理市長人選。據悉，由於行政院副院長陳其邁將投入市長補選，由他代理的可能性已大為減低。

代理市長人選週五公布 政院盼高雄儘速重開機往前走

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陳其邁昨表示，行政院會基於整體考量，包括政治安定、市政無縫接軌等角度，讓高雄快點啟動建設，儘速開機重新往前走，至於高雄市府未來將人事重組，應該要讓年輕人參與，多給年輕人機會。

蔡英文總統今天將與行政院長蘇貞昌例行性會面，兩人可望會商韓國瑜表態不提罷免訴訟的新變局，並就代理市長人選交換意見。由於韓國瑜不提訴訟，府院思考代理市長人選可望趨於單純化。不過，黨政人士表示，感覺韓國瑜並沒有把話說死，韓也曾承諾要做滿市長四年任期不選總統，因此，是否要完全打消兩階段代理策略，仍待蔡、蘇兩人會商。

綠營內部目前對代理市長人選各有所屬，各自推薦行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、曾代理市長的許立明、前副市長楊明州、前副市長史哲及法務部次長蔡碧仲等多人，蘇貞昌正審慎思考中。

行政院長蘇貞昌昨到國光生技參訪，副院長陳其邁同行。媒體詢問高雄代理市長人選時，蘇貞昌表示，中選會預定週五審查罷免案，若屆時公告市長去職，基於市政不要有空窗，並且繼續運作的期待，以及補選的需要，行政院會立刻宣布代理市長人選。

媒體追問：「適當人選今天在場嗎？」蘇回說：「都在審慎思考中。」有媒體再問站在蘇身邊陳其邁的意願，陳笑而不答，蘇立刻搶答：「這是我的回答時間。」讓現場人士全笑了。

陳其邁昨接受廣播專訪時強調，補選如期舉行是市民期待，過去一年多來高雄的紛擾應儘速落幕，市民期待城市趕快往前走。

陳其邁說，他與韓國瑜於公是競選對手、於私是朋友，罷免案後還沒有與韓聯絡過，等對方心情平靜一點。韓國瑜這一年多來像洗三溫暖一樣，罷免票數超過原來得票數，他認為這值得警惕，韓國瑜選上市長時聲望與民調那麼高，但一年內耗損這麼多政治資本。

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