江啟臣批蔡不約束同志抹黑

國民黨8日舉行擴大主管會報，黨主席江啟臣主持。（記者方賓照攝）

2020-06-09 05:30:00

〔記者林良昇、蘇永耀／台北報導〕高雄市長韓國瑜遭高票罷免重創國民黨，陷入內部風暴，黨主席江啟臣昨喊話團結，更怒批身兼民進黨主席的蔡英文總統不約束黨內同志和網路側翼持續抹黑打壓墜樓身亡的高雄市議長許崑源，國民黨必須把哀傷化為前進動力。

江啟臣昨親自在國民黨主持擴大主管會報，一開始就向許崑源默哀一分鐘，並罕見發表談話，提及六月六日國民黨遭遇兩次重大挫折，他心中充滿不捨、憂慮、憤怒。

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江啟臣表示，許崑源的離開讓親朋好友、支持者非常難過，但第一時間卻看到民進黨議員用嘲弄的心態談許的離世，還看到躲在鍵盤後的假帳號或網軍，用卑鄙的文字及缺乏同理心的態度、污衊訊息，繼續抹黑嘲弄這起不幸。

江啟臣質問：「這些假新聞、假帳號，民進黨政府要不要查？」嚴正呼籲蔡英文約束自己的參政同志、網路側翼，政治可以激烈競爭，但是不可以競爭到沒有人性，「人死了還要黑嗎？這是台灣的民主政治嗎？要這樣教育我們的下一代嗎？」江說，高雄市議長的驟逝，蔡總統不但沒有表達任何哀悼，還任由參政同志、網軍側翼抹黑打壓，「妳到底要什麼？」

府︰任何人都不應消費逝者

總統府發言人丁允恭回應，高雄市議會許議長離世，執政黨第一時間即已表達哀悼，並盼家屬節哀保重。相關後續調查，由檢警等權責單位辦理。丁說，任何生命的殞落，無分黨派都同感悲傷哀悼，任何團體與人士都不應以此消費逝者，也呼籲各黨派的支持者保持理性。

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