貼文挨轟 韓粉嗆「罷」議員 服務處撒冥紙

群眾昨在王浩宇服務處前丟雞蛋、撒冥紙抗議，警方拉起鐵柵欄等阻隔。（記者李容萍攝）

2020-06-09 05:30:00

〔記者李容萍、郭安家、陳文嬋、王榮祥、方志賢、王冠仁／綜合報導〕高雄市長韓國瑜六日被罷免通過，議長許崑源當晚墜樓身亡，許多韓粉憤恨難平，昨天分別前往在臉書貼文惹議的民進黨籍桃園市議員王浩宇及台北市議員梁文傑服務處撒冥紙，連時力高雄市議員黃捷昨天到許崑源靈堂致哀也被嗆哭，三議員均被韓粉列入罷免名單。

韓國瑜六日被高票罷免通過，許崑源當晚八點多墜樓，王浩宇卻在臉書貼文「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」；梁文傑則在臉書發文「嚇死人，是賭很大嗎？」儘管兩人隨即刪文，仍被抨擊冷血。

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王浩宇、梁文傑都回應︰尊重

國民黨籍桃園市議員「村長」詹江村、韓粉「杏仁哥」昨開直播，號召二百多人前往王浩宇位於桃園市中壢區的服務處外討公道，揚言罷免，群眾要求王「道歉」、「下台」，並丟雞蛋、砸水球、撒冥紙抗議，警方將詹江村等四人依違反社維法送辦。

藍天聯盟、愛國同心會等統派團體五十餘人，昨天中午也至梁文傑位於北市大同區服務處外撒冥紙，嗆聲罷免，群眾在警方舉牌警告後離去。

王浩宇昨在臉書貼文回應，感謝長輩們的批評，願意虛心受教；至於罷免的訴求，他尊重公民權利。梁文傑這兩天已於臉書兩度發文道歉，他昨表示，尊重他們宣洩情緒。

赴議長靈堂弔唁 黃捷被嗆聲淚崩

至於強力監督韓國瑜施政的黃捷，早成為韓粉鎖定罷免的目標。許崑源靈堂昨開放各界弔唁，黃捷前往致哀時，在場內外被市府法制局長吳秋麗及部分民眾嗆聲「妳來幹什麼？」黃捷致哀後，哭著走出會場離開。

吳秋麗受訪表示，因為黃捷進入靈堂時沒戴口罩，且畫了個大口紅，她才有所不滿。黃捷回應，自己只是情緒比較激動，而且只是塗淡淡的口紅，沒有濃妝艷抹，吳秋麗心裡有情緒要發洩，她可以體諒。對於有韓粉嗆要「罷捷」，黃捷僅表示彼此尊重。

韓粉揚言「暴動」 要到府前抗議

昨天有許多韓粉在臉書社團發文，聲稱要在本週六、日到總統府前抗議，還有人揚言要「暴動」。據悉，已有挺韓團體向台北市新工處申請路權，近期向轄區警方申請集會，警方將依相關規定審核，並滾動式調整維安警力部署。

藍天聯盟、愛國同心會等團體成員至梁文傑服務處外撒冥紙。（記者郭安家攝）

黃捷昨到許崑源靈堂致哀，場內外都被嗆，最後哭著離開。（記者陳文嬋攝）

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