罷韓效應 東縣議員陳宏宗退出國民黨

台東縣議員陳宏宗曾任副議長、國民黨台東縣黨部主委，昨天聲明退黨。（記者黃明堂攝）

2020-06-08 05:30:00

罷免成功 顯示黨已被選民唾棄

〔記者黃明堂／台東報導〕現任台東縣議員陳宏宗昨天聲明退出國民黨，理由是對國民黨長期亂象感到痛心與失望。他說，罷韓成功顯示國民黨已被選民唾棄。由於他曾任兩屆副議長，也曾任國民黨台東縣黨部主委，本屆有意問鼎議長，終因顧及國民黨團結而作罷。他的退黨對地方政壇投下震撼彈；縣黨部表示，仍持續與他溝通、慰留，對於他的決定深表祝福與尊重。

陳宏宗昨天聲明：「即日起退出中國國民黨，以無黨籍身分，繼續在我熱愛的這片土地上，繼續服務摰愛的鄉親。」

請繼續往下閱讀...

對黨的種種亂象感到失望

他說自己在一九七五年就讀高中一年級時，懷抱熱血加入中國國民黨，跟隨黨的腳步、為國效忠，這股力量促使他不畏艱辛、一路向前。

但他說，國民黨從中央到地方長期的種種亂象，令他感到痛心與失望，無力感與日俱增，深思之後，選擇離去，讓自己有更寬廣的空間來服務民眾、聽取民意。

縣黨部︰將持續與陳溝通

台東縣議會國民黨團書記長章正輝表示，從媒體看到陳宏宗說退黨時，嚇了一跳，之前都沒聽他說過對黨的不滿，大家相處得都不錯，這幾天會找陳宏宗聊聊。章正輝覺得國民黨在台東地方上算團結，但以全國來說，的確有些地方需要檢討，特別是在對年輕區塊的論述上，相當欠缺，這是比較可惜的。

台東縣議會唯一的民進黨籍縣議員黃治維則說，因民進黨只有他一席，只能加入無黨籍黨團運作，他個人希望下一屆民進黨能達到三席的組黨團門檻，但夥伴來源有很多種可能，未必是尋求陳宏宗來合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法