高市長補選 綠營強棒陳其邁 藍營黑馬陳雄文

高市副市長陳雄文被視為藍營一個可能備胎人選。（資料照）

2020-06-07 05:30:00

陳其邁深耕基層做足準備 陳雄文為韓團隊成員

〔記者施曉光、王榮祥、李欣芳／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天確定遭到罷免，面對隨之而來的高雄市長補選，綠營幾無懸念，一致認定行政院副院長陳其邁的機會最大，他在防疫期間表現稱職，且頻頻南下高雄訪視，早被解讀是深耕基層，為補選、甚至是為下屆市長選舉做足準備。

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可累積經驗 黃柏霖、黃紹庭被點名

藍營目前被點名迎戰補選的人士包括前立委黃昭順、前立委林國正、高雄市黨部主委莊啟旺、高雄市農業局長吳芳銘以及市議員黃柏霖、黃紹庭等人，其中尤以較年輕的黃柏霖、黃紹庭被認為機會最大。

據傳戶籍設在高雄市的副市長陳雄文，雖然知名度較低，但其學歷及從政經歷背景，也被視為藍營一個可能備胎人選，尤其做為韓團隊重要成員，如果參加補選，可以象徵為韓團隊執政討回公道。

據指出，陳其邁對於投入補選已做好準備，民進黨未來可望以徵召方式辦理。陳其邁昨透過臉書表示，「這是屬於高雄的時刻」，罷免的結果，對於所有政治人物而言，都必須謹記在心，要謙卑面對人民，努力完成人民的託付，不然人民就會把權力收回。

陳其邁表示，高雄人無懼過程中的各種困難與阻礙，仍然用手中的選票，表達對高雄未來發展的看法。即使有不同的意見，但投票之後我們仍會緊密的團結，為了我們的故鄉的進步一起努力，「就像今天的天氣一樣，雨過天晴了，又是陽光普照的一天！」

先前藍營有幾位被點名應戰的人選，但要不是戶籍不在高雄，就是實力不被看好，因此黨內都有一個難以啟齒的「共識」，也就是機會微乎其微，早有高雄執政地盤拱手讓人的心理準備，在勝算幾近於零的情況下，徵召在地市議員帶職參選、累積經驗的可能性不小。

國民黨內人士坦承，隨一月大選慘敗，韓流快速退散，韓國瑜在高雄市的政治能量早已「外強中乾」，昨日罷韓案的通過，形同宣告國民黨在高雄市的政黨生存空間，幾近被打回二十年前的原形，再加上支持罷免票數十分可觀，接下來的市長補選，藍軍也將毫無勝算可言。

高雄市三個月內須補選市長，綠營以行政院副院長陳其邁的機會最大。 （記者洪定宏攝）

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