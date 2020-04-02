落實內造化 國民黨部主委多由公職出任

國民黨昨舉行中常會，頒發各縣市黨部主委證書，擔任連江縣黨部主委的立委陳雪生（右）自己沒戴口罩，還動手取下黨主席江啟臣（中）的口罩後一起拍照，才完成領證。（記者張嘉明攝）

2020-04-02 05:30:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣昨一口氣簽派十三位中央黨部副主委及廿二個地方黨部主委人事案，其中絕大多數都是由中央或地方公職人員擔任，落實國民黨朝內造化方向發展。國民黨中常會也通過改革委員會名單，江啟臣說，會努力達成在五月下旬完成改革報告的進度。

在中央黨部人事方面，江啟臣任命前立委張嘉郡、前文傳會副主委林江釧、中央委員林羿伶、桃園市議員梁為超、新竹市議員陳慶齡、彰化縣議員曹嘉豪為組發會義務副主委；前立委李永萍、台北市議員戴錫欽、台北市議員鍾沛君擔任文傳會義務副主委，原任文傳會副主委王鴻薇、鄭世維、黃子哲續聘為義務副主委；台北市議員張斯綱擔任行管會義務副主委。

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廿二個地方黨部主委，基隆市為蔡智穎、台北市黃呂錦茹、新北市黃志雄、桃園市邱奕勝、新竹市許修睿、新竹縣陳見賢、苗栗縣林祥川、南投縣何勝豐、台中市顏文正、彰化縣張錦昆、雲林縣許宇甄、嘉義縣（市）蔡明顯、台南市謝龍介、高雄市莊啟旺、屏東縣廖婉汝、宜蘭縣張建榮、台東縣吳秀華、花蓮縣張峻、澎湖縣許國政、連江縣陳雪生、金門縣石兆瑉。

連、馬、吳等人當改委會顧問

國民黨昨下午也宣布中常會通過改革委員會六十三人名單，其中「兩岸論述」組成員包括中山大學政治經濟系教授辛翠玲，但隨即被辛聲明否認，辛表示自己不是國民黨員，國民黨只好趕緊更正，指是溝通誤解，名單由六十三人減為六十二人。

改革委員會總召集人由江啟臣擔任，改革委員會還將聘請前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱、吳敦義等人參與諮詢顧問團。

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