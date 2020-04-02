農業保險保費補助 送朝野協商

立法院昨初審通過「農業保險法草案」。（記者陳鈺馥攝）

2020-04-02 05:30:00

官版五成為限、國民黨喊八成、民進黨也要求加碼

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為安定農民收入，提高農業經營保障，立法院經濟、財政聯席會昨初審通過「農業保險法草案」，但最關鍵的政府補助保費趴數，國民黨立委要求補助八成，政院及農委會主張補助五成為上限，民進黨立委則要求加碼，朝野立委無共識，部分條文保留送朝野協商。

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政院版草案條文規定，「主管機關得對要保人投保農業之保險費予以補助；其補助比率，得依保險標的及險種而定，並以五十％為上限。」

民進黨立委陳素月認為，許多農民對農業保險不是很認識，政府應提高補助金額，增加農民投保意願；國民黨立委陳超明表示，農業保險保費補助應增至八成，農民才願意投保。

農委會主委陳吉仲強調，農業保險是產業政策，不能用社會福利方式處理，不能全由農業保險取代天然災害救助，補助比例建議訂為五十％。因朝野立委及農委會無共識，民進黨籍召委邱議瑩表示，政府補助保費比例多寡，保留至朝野協商。

對於「農業保險」的定義，草案明文「農業保險指為填補天然災害或其他事故所致保險標的之實際或推定損失，經主管機關公告之保險」。

不過，立委對於「颱風、焚風、龍捲風、豪雨、霪雨、冰雹、寒流、旱災、地震」等所造成的天然災害，以及「疫病、蟲害、毒害、市場、環境因素」等其他事故，其具體文字是否要納入條文明定，因討論數小時仍無共識，該條文最後也送協商。

農委會主委︰

武漢肺炎致石斑魚無法外銷 也適用

陳吉仲說明，其他事故如「疫病」是指口蹄疫、秋行軍蟲、沙漠蝗蟲、荔枝椿象等，農民面對更大不確定性、市場因素，把這些放進來，農業保險能涵蓋更廣；例如武漢肺炎造成石斑魚無法外銷，未來也可適用農業保險。

初審條文規定，農業保險依不同保險標的特性及政策目的，由保險業或經主管機關許可的農會、漁會擔任保險人，辦理農業保險業務；若保險人違反相關金融保險規定，主管機關也可依法開罰。

陳吉仲表示，根據過去試辦經驗，大部份保險公司都很樂意承保，雖然承擔農業保險利潤少，但有機會把保險推廣到農村。

據農委會規劃，為分散承保風險，草案明定政府須成立農業保險基金負責執行。但國民黨立委對於農保基金資金來源，主張政府應補助一百億元，政院主計總處堅持五十億元財政紀律，因初審無共識，相關條文一併保留協商處理。

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