護照英文名改TAIWAN》蔡明憲：增辨識度 不涉改國名

前國防部長蔡明憲表示，護照就是單純旅行證件，不涉改國號國名。（資料照）

2020-04-01 05:30:00

〔記者蘇永耀、陳鈺馥、洪美秀／綜合報導〕民調顯示，高達近七成五的民眾支持將護照上的英文名字（REPUBLIC OF CHINA）改為TAIWAN，避免被誤認是中國人。對此，曾任駐美副代表的前國防部長蔡明憲表示，護照就是單純旅行證件，不涉改國號國名，像日本護照就是「JAPAN」，我國護照直接清楚標示「TAIWAN」，國際可以高度辨識。

行政院長蘇貞昌昨在立法院受訪時指出，名稱怎麼樣，「憲法」有規定；至於護照或怎樣印刷方法，這個要有國人共識，也要朝野有共識。

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國民黨主席江啟臣昨天到新竹市議會拜會，針對護照封面改為「TAIWAN」的議題，江認為應先等總統蔡英文在連任就職典禮後的發言再做考量，不急於現在表態。

蔡明憲受訪表示，他支持將護照上的英文名「REPUBLIC OF CHINA」改為「TAIWAN」，事實上現行護照在中華民國底下加註台灣（TAIWAN），是他擔任立委時的提案。當年扁政府時，民調有高達五成以上同意，在民意的壓力下，經扁政府積極推動，外交部並努力透過各種民調數據說服立法院，立院占多數的國民黨終於同意，於護照封面用加註方式放入「TAIWAN」。

蔡明憲說，在全民高度共識下，護照應該直接改為「TAIWAN」，避免國際上容易把台灣護照認為是來自中國；在目前的國際氣氛下，他也相信美國、日本、歐盟都會接受。

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