參與世衛？「機會之窗雖在 但不大」

台灣的防疫能力有目共睹，是否有機會參與世衛？官員認為機會之窗雖然存在，但目前沒有大到能參與的程度。圖為台灣民團前年在WHA會場外抗議所設之布條，強調健康不應有疆界。（資料照）

2020-04-01 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情全球肆虐，台灣今年有無機會順勢參與世衛（ＷＨＯ）？外交官員昨分析，機會之窗雖然存在，但目前沒有大到能參與的程度。台灣醫界聯盟則主張，台灣應爭取會員資格，才能保障完整參與權利。

ＷＨＯ排除台灣的作法飽受質疑，顧問艾沃德裝聾作啞事件更引發國際輿論批評。ＷＨＯ近日罕見發表聲明回應台灣參與議題，美國國務卿龐皮歐昨強調，美國將「竭盡全力」協助台灣在ＷＨＯ發揮「適當的作用」。

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外交官員分析，艾沃德事件爭議過大，使ＷＨＯ不得不做出回應，該聲明難得大篇幅地回應台灣議題，且稱台灣為台灣，是「小小的進展和善意」，但該篇聲明對於台灣參與的陳述仍不符合事實，也看不出對台灣參與有任何政策轉變。

官員認為，雖然近來國際上對台灣參與的支持力道增強，但是否就能以此期待台灣今年一舉加入ＷＨＯ？他認為「並不存在能支持此推論的證據」，台灣參與有許多層次，會員或觀察員、名稱、參與層級、特殊參與或常態參與等；今年大會很可能取消、延期或改為線上會議，台灣能如何參與仍沒有定數。

官員提醒，線上會議並不等於台灣就能和其他國家平起平坐，ＷＨＯ宣傳有兩名台灣專家曾參加武漢肺炎線上會議，當時其實台灣專家「只能聽而無法說，無法分享經驗或表達意見」。以目前情勢來看，他認為「機會之窗雖然存在、但沒有大到能讓台灣參與的程度」。

林世嘉：應爭取會員資格

台灣醫界聯盟執行長林世嘉則認為，若爭取觀察員參與大會，可能重蹈馬政府時代的錯誤，讓中國有技術干擾空間，「是最差的觀察員」。林世嘉強調，觀察員資格不保障大會期間以外的專家會議和區域會議等參與權利，雖然教廷和紅十字會做為觀察員可以參加這些會議，但都是不成文內規，呼籲台灣應直接爭取會員資格，確保完整參與的權利。

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