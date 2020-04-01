為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

參與世衛？「機會之窗雖在 但不大」

台灣的防疫能力有目共睹，是否有機會參與世衛？官員認為機會之窗雖然存在，但目前沒有大到能參與的程度。圖為台灣民團前年在WHA會場外抗議所設之布條，強調健康不應有疆界。（資料照）

台灣的防疫能力有目共睹，是否有機會參與世衛？官員認為機會之窗雖然存在，但目前沒有大到能參與的程度。圖為台灣民團前年在WHA會場外抗議所設之布條，強調健康不應有疆界。（資料照）

2020-04-01 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情全球肆虐，台灣今年有無機會順勢參與世衛（ＷＨＯ）？外交官員昨分析，機會之窗雖然存在，但目前沒有大到能參與的程度。台灣醫界聯盟則主張，台灣應爭取會員資格，才能保障完整參與權利。

ＷＨＯ排除台灣的作法飽受質疑，顧問艾沃德裝聾作啞事件更引發國際輿論批評。ＷＨＯ近日罕見發表聲明回應台灣參與議題，美國國務卿龐皮歐昨強調，美國將「竭盡全力」協助台灣在ＷＨＯ發揮「適當的作用」。

外交官員分析，艾沃德事件爭議過大，使ＷＨＯ不得不做出回應，該聲明難得大篇幅地回應台灣議題，且稱台灣為台灣，是「小小的進展和善意」，但該篇聲明對於台灣參與的陳述仍不符合事實，也看不出對台灣參與有任何政策轉變。

官員認為，雖然近來國際上對台灣參與的支持力道增強，但是否就能以此期待台灣今年一舉加入ＷＨＯ？他認為「並不存在能支持此推論的證據」，台灣參與有許多層次，會員或觀察員、名稱、參與層級、特殊參與或常態參與等；今年大會很可能取消、延期或改為線上會議，台灣能如何參與仍沒有定數。

官員提醒，線上會議並不等於台灣就能和其他國家平起平坐，ＷＨＯ宣傳有兩名台灣專家曾參加武漢肺炎線上會議，當時其實台灣專家「只能聽而無法說，無法分享經驗或表達意見」。以目前情勢來看，他認為「機會之窗雖然存在、但沒有大到能讓台灣參與的程度」。

林世嘉：應爭取會員資格

台灣醫界聯盟執行長林世嘉則認為，若爭取觀察員參與大會，可能重蹈馬政府時代的錯誤，讓中國有技術干擾空間，「是最差的觀察員」。林世嘉強調，觀察員資格不保障大會期間以外的專家會議和區域會議等參與權利，雖然教廷和紅十字會做為觀察員可以參加這些會議，但都是不成文內規，呼籲台灣應直接爭取會員資格，確保完整參與的權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
護照英文名改TAIWAN》鄭文燦：國人有共識可推動 黃偉哲：支持台灣護照正名
2020-04-01 05:30

護照英文名改TAIWAN》鄭文燦：國人有共識可推動 黃偉哲：支持台灣護照正名
護照英文名改TAIWAN》蔡明憲：增辨識度 不涉改國名
2020-04-01 05:30

護照英文名改TAIWAN》蔡明憲：增辨識度 不涉改國名
防疫下一戰　夏季抗暑怎麼辦？

防疫下一戰　夏季抗暑怎麼辦？
陳玉珍稱台灣不是國家 蘇嗆沒資格當國會議員
2020-04-01 05:30

陳玉珍稱台灣不是國家 蘇嗆沒資格當國會議員
政治今日熱門
2020-03-31 09:34

陳玉珍稱「台灣不是國家」蘇揆重批：沒資格當國會議員 影片

2020-03-31 09:44

觀光局主管派基層接兒 蘇揆批：官場陋習早該改 影片

2020-03-31 09:53

600億紓困 蘇貞昌：不會像SARS家家戶戶發錢

2020-03-31 10:00

小英最新財產申報出爐 存款4877萬元、土地建物共8筆

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播