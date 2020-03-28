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總統520就職演說 將重申司改重要性

蔡英文總統（中央社）

蔡英文總統（中央社）

2020-03-28 05:30:00

〔記者李欣芳／台北報導〕司法改革議題備受國人關切，蔡英文總統昨在接見「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」成員時表示，她今年五二○就職演說中，將再次宣示司法改革的重要性，政府也將強化與民間溝通平台，在部會與院的層級分別落實溝通對話機制，讓司改國是會議的模式與精神持續貫徹。

鑑於司法不被人民信任，蔡總統曾在二○一六年五二○就職演說中，宣示新政府將積極推動司法改革，當時宣示將召開司法改革國是會議，透過人民實際的參與，一起推動司法改革。

司改國是會議後來達成「推動人民參與司法制度」、「強化公開透明的司法」、「監督淘汰不適任司法人員」等多項決議，立法院並通過逾五十項司改法案，行政院則在今年三月十九日通過攸關引進國民法官制度的「國民參與刑事審判法草案」。不過，民間司改團體與不少關切司改的人士仍認為司改落實的進度緩慢。

蔡總統在總統府接見民間監督司改聯盟成員，並針對後續司改的推動與落實交換意見。蔡總統感謝與會夥伴，三年多來密切參與司改國是會議，以及國是會議決議的追蹤與監督，並表示因為民間的參與，司改議題才能在社會上持續展開對話，逐步實現改革的目標。

蔡總統表示，許多重要的新制度陸續上路，接下來會繼續落實司改國是會議的決議，不斷推進改革成果。今年監察院的國家人權委員會將要正式運作，這也是民間長年倡議的成果。總統期許司法院、行政院、法務部，在改革工作每一個階段，都要盡可能與民間溝通，尤其是與民間監督司改聯盟形成夥伴關係。

最後，總統回應民間監督司改聯盟的兩點期待：第一、五二○就職演說中，將再次宣示司法改革的重要性；第二、政府將強化與民間的溝通平台，在部會與院的層級分別落實溝通對話機制，讓司改國是會議的模式與精神持續貫徹。

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