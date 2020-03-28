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美偵察機、電偵機 昨接近我西南空域

美軍昨日分別派遣RC-135U偵察機與EP-3E電偵機接近我國西南空域，在南海上空梭巡。（圖取自美國空軍、海軍官網）

美軍昨日分別派遣RC-135U偵察機與EP-3E電偵機接近我國西南空域，在南海上空梭巡。（圖取自美國空軍、海軍官網）

2020-03-28 05:30:00

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎從中國蔓延全球，中國自疫情爆發後卻多次派軍機侵擾我國外圍空域，甚至出現踰越海峽中線等舉動，美軍昨日分別派遣RC-135U偵察機與EP-3E電偵機接近我國西南空域，在南海上空梭巡，這也是美國軍機連續三天在我國南部外圍空域現蹤。

根據記錄各國軍事飛行器航跡的推特「飛機守望（Aircraft Spots）」昨公布的資訊，分別有美國空軍RC-135U偵察機與海軍EP-3E電偵機，由東向西穿越巴士海峽，接近我國南方外圍空域。

26日兩架B-52轟炸機抵近東海

昨日稍早的另則推文則指出，廿六日有兩架美國空軍B-52H轟炸機抵近東海防空識別區戰術偵察飛行，並在途中由KC-135加油機進行空中加油，而在廿五、廿六日則都有海軍EP-3E電偵機接近我國南方外圍空域，其中廿五日的飛行軌跡是由東向西穿越巴士海峽後，在高雄西南方空域罕見地兜圈繞飛。

隸屬於美國第七艦隊的麥坎貝爾號神盾級驅逐艦，本週三通過台灣海峽，艦載MH-60海鷹直升機更進行起飛演練，此消息是美國海軍太平洋艦隊於週四主動在官方臉書發布。

國防部發言人史順文表示，對於台海周邊海、空域狀況，國防部運用聯合情監偵作為，都能夠充分掌握，即時應處，籲請民眾放心。

中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑表示，美軍近日在台海周遭的活動，比較像是美中兩國交鋒下的作為，可能是美軍想要測試經過武漢肺炎疫情後，中共解放軍的狀態是否有受影響，其次是透過空中武力的展現用以示威能掌握南海，也同時對周遭台灣、菲律賓、日本與南韓等盟邦「再保證」，代表美國雖也受疫情影響，但美國在此區域的勢力不會有所減弱。

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