ECFA若停 經濟部：影響我外貿低於5%

國安局長邱國正昨在立院答詢時指出，中國政府為了轉移疫情內部民怨，有可能中止「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」。經濟部長沈榮津對此表示，目前還沒有接收到這樣的訊息合。（資料照）

2020-03-26 05:30:00

〔記者黃佩君／台北報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，國安局長邱國正昨在立院答詢時，認為中共有可能中止「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」，經濟部長沈榮津對此表示，目前還沒有接收到這樣的訊息，國際貿易局長陳正祺則說將密切關注；貿易局指出，去年早收清單出口值僅剩一九八億美元、年減十六％，影響外貿金額將低於五％。

沈榮津：目前沒收到訊息

ECFA議題屢次被中國作為對台影響籌碼，繼去年選舉操作「今年到期」議題後，國民黨立委溫玉霞昨質詢時，也憂心中國在疫情壓力下，可能藉中止ECFA平息內部民怨。經濟部官員說，ECFA在互惠互利原則下進行談判、簽署，實施以來也證明協議對雙方有利，即便受到疫情衝擊，仍希望協議不受影響。

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貿易局統計去年台灣出口適用早收清單金額僅剩一九八億美元、年減達十六％，因金額減少，對台外貿影響也相對較小；貿易局曾評估，若受影響主要衝擊產業為石化、運輸工具及部分農產品，若恢復課徵關稅，約在五％到十％之間。

儘管適用清單出口金額仍有一九八億美元，實際享有關稅優惠金額可能更低。根據貿易局統計，二○一八年適用早收出口金額為二三六億美元，但實際享有優惠關稅僅一四八億美元、佔六十三％，主因申請不便；去年資料尚未出爐，但實際金額仍應僅有適用金額八成左右。

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