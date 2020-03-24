為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

美軍南海實射飛彈 學者：美要中共勿誤判情勢

美軍第七艦隊伯克級神盾艦貝瑞號在實彈演習中射擊一枚飛彈，並透過艦上戰鬥資訊中心操作追蹤。（取自美軍第七艦隊臉書網頁）

美軍第七艦隊伯克級神盾艦貝瑞號在實彈演習中射擊一枚飛彈，並透過艦上戰鬥資訊中心操作追蹤。（取自美軍第七艦隊臉書網頁）

2020-03-24 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍在武漢肺炎疫情蔓延之際，持續派軍機進行遠海長訓、夜航訓練，但美國海軍近期亦數度公布在西太平洋實彈射擊成效，兩大強權較勁意味濃厚。學者認為，美軍可能是要中國解放軍「不要誤判情勢」，也凸顯美軍對於盟國的承諾不會鬆懈。

美國第七艦隊臉書昨下午發布訊息、照片宣布，隸屬於第十五驅逐艦中隊的貝瑞號驅逐艦進行飛彈實彈射擊，強調此舉用於支持印太地區的安全與穩定，但未揭露此次演訓的細節。

事實上，美軍近期在南海、菲律賓海接連進行實彈射擊演訓。美國海軍日前公開宣稱，提康德羅加級巡洋艦「邦克山號」（CG-52）在南海執行方陣快砲實彈射擊，隨後伯克級驅逐艦馬斯廷號 （DDG-89） 在菲律賓海進行艦砲實彈射擊，提康德羅加級巡洋艦「希洛號」（CG-67）則緊隨在後。美國太平洋艦隊本月廿二日於官方推特發布「希洛號」在菲律賓海射擊標準二型飛彈的訊息。相較之下，美軍昨未公布貝瑞號驅逐艦射擊飛彈的種類、演訓時間、地點等資訊。

針對美軍近期公布一系列實彈射擊資訊，國防部智庫學者、台灣戰略學會研究員蘇紫雲認為，美軍近期動態，可能是要中共「不要誤判情勢」，表達美軍對盟國承諾不會鬆懈的態度，亦是美國總統川普「有實力才有和平」立場的呼應。

蘇紫雲指出，假如美軍昨公布的演訓地點為南海，可視為非常強烈的動作，不僅回應中國日前在台灣西南方夜航訓練，也是表達如區域有事，美軍具備快速反應的能力，藉由清晰的戰略、戰術行動，減少解放軍誤判情勢的可能，以及戰爭爆發的機率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
故事機玩具 竟成統戰工具
2020-03-24 05:30

故事機玩具 竟成統戰工具
吳釗燮：中國接觸我友邦 允提供口罩
2020-03-24 05:30

吳釗燮：中國接觸我友邦 允提供口罩
下背痛變棘手 腰薦髂恐皆失守

下背痛變棘手 腰薦髂恐皆失守
週週送10萬口罩 「台美雙方互相」 藍委怒：只跟美日澳互相 跟中國不互相
2020-03-24 05:30

週週送10萬口罩 「台美雙方互相」 藍委怒：只跟美日澳互相 跟中國不互相
政治今日熱門
2020-03-23 11:39

確診員工請假未註明「出國」 環保署長：相關責任會再處理

2020-03-23 11:55

又挖牆腳？吳釗燮透露：中國接觸我友邦要提供防疫物資

2020-03-23 12:26

李來希貼文「買口罩被輾斃」假訊息 法務部長：檢調已蒐證

2020-03-24 00:53

武漢肺炎》台美合作！媒體爆疫苗問世時間點

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播