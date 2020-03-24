美軍南海實射飛彈 學者：美要中共勿誤判情勢

美軍第七艦隊伯克級神盾艦貝瑞號在實彈演習中射擊一枚飛彈，並透過艦上戰鬥資訊中心操作追蹤。（取自美軍第七艦隊臉書網頁）

2020-03-24 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍在武漢肺炎疫情蔓延之際，持續派軍機進行遠海長訓、夜航訓練，但美國海軍近期亦數度公布在西太平洋實彈射擊成效，兩大強權較勁意味濃厚。學者認為，美軍可能是要中國解放軍「不要誤判情勢」，也凸顯美軍對於盟國的承諾不會鬆懈。

美國第七艦隊臉書昨下午發布訊息、照片宣布，隸屬於第十五驅逐艦中隊的貝瑞號驅逐艦進行飛彈實彈射擊，強調此舉用於支持印太地區的安全與穩定，但未揭露此次演訓的細節。

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事實上，美軍近期在南海、菲律賓海接連進行實彈射擊演訓。美國海軍日前公開宣稱，提康德羅加級巡洋艦「邦克山號」（CG-52）在南海執行方陣快砲實彈射擊，隨後伯克級驅逐艦馬斯廷號 （DDG-89） 在菲律賓海進行艦砲實彈射擊，提康德羅加級巡洋艦「希洛號」（CG-67）則緊隨在後。美國太平洋艦隊本月廿二日於官方推特發布「希洛號」在菲律賓海射擊標準二型飛彈的訊息。相較之下，美軍昨未公布貝瑞號驅逐艦射擊飛彈的種類、演訓時間、地點等資訊。

針對美軍近期公布一系列實彈射擊資訊，國防部智庫學者、台灣戰略學會研究員蘇紫雲認為，美軍近期動態，可能是要中共「不要誤判情勢」，表達美軍對盟國承諾不會鬆懈的態度，亦是美國總統川普「有實力才有和平」立場的呼應。

蘇紫雲指出，假如美軍昨公布的演訓地點為南海，可視為非常強烈的動作，不僅回應中國日前在台灣西南方夜航訓練，也是表達如區域有事，美軍具備快速反應的能力，藉由清晰的戰略、戰術行動，減少解放軍誤判情勢的可能，以及戰爭爆發的機率。

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