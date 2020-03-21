3人鼓動囤糧、提款 調查局法辦

疫情擴大，引發部分民眾恐慌，開始搶購囤積物資，行政院長蘇貞昌（中）20日赴立法院施政報告總質詢時，強調已指示法務部長蔡清祥（左）、公平交易委員會主委黃美瑛（右）加強查察，嚴防業者哄抬防疫物資、物價，請國人放心。（記者廖振輝攝）

2020-03-21 05:30:00

蘇揆：藉機囤貨牟利 政府快懲快辦

〔記者黃欣柏、鍾麗華、錢利忠、邱俊福／台北報導〕近日有網路謠言利用社會對武漢肺炎疫情的恐懼，鼓動民眾大量儲備物資，導致國內各大賣場紛紛出現搶貨、囤貨情形，法務部長蔡清祥昨於立法院答詢表示，將進一步追蹤背後有無中國網軍等境外勢力介入。行政院長蘇貞昌受訪時，呼籲民眾不要傳播假訊息、藉機囤貨牟利，這都是嚴重觸法的事，政府絕對「嚴懲嚴辦、快懲快辦」。

引發搶購潮 涉違反銀行法等罪嫌

調查局、刑事局都查出，近日網路謠傳「搶購物資」、「提領銀行現金」等假訊息，是引發民眾搶購物資的元凶之一。調查局昨約談轉貼文章的新北市張姓民眾及其蔡姓表哥，以及貼文源頭的某「新文化推廣協會」張姓負責人等三人後，依違反銀行法「散布流言損害銀行等金融機構信用」等罪嫌法辦。

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調查局表示，近來網路謠傳「收到重要情報，請大家儲備一個月左右的糧食和生活必需品，而且立刻提領所有存款」等假訊息，追查後發現，該則貼文的源頭，最早疑由某「新文化推廣協會」於本月十七日張貼。

散布者部落格 多篇文章簡體字版本

調查局發現，專門分享神佛及心靈資訊的某「新文化推廣協會」，於「痞客邦」張貼標題為「新地球盟友Cobra 2020年3月16日訊息《終局之戰》」文章，內容充斥與武漢肺炎疫情相關的不實資訊。

該篇文章提及「最近的全世界的金融市場堪稱血流成河。美國股市創下歷史新跌幅、歐洲股市重挫、銀價跌到2011年的低點、油價從2016年以來首次低於每桶30美元」、「為了因應世界各國陸續實施的抗疫隔離措施，請大家儲備1個月份左右的糧食和生活必需品，而且立刻到銀行提領所有的存款。」

調查局籲勿轉傳不實訊息 以免觸法

散布貼文的某「新文化推廣協會」張姓男負責人供稱，文章內容是協會助理從國外網站翻譯而來。調查局發現，該協會張貼於部落格的多篇文章中，不乏簡體字版本，暫不排除有包括中國等境外勢力介入，呼籲民眾不要聽信及轉傳不實訊息，以免觸法。

此外，曾在PTT上轉貼該協會文章的新北市張姓男子，也一併被調查局、刑事局約談，他承認貼文，並供稱來源是其蔡姓表哥分享於家族LINE群組的訊息。蔡男到案後指稱，是從國外網站找到相關資訊，基於善意提醒網友才發文，沒有惡意。據查，張、蔡均為上班族。

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