宣告中市管制生煤自治條例無效 蘇揆：合法合憲不撤回

行政院日前宣布「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效。行政院長蘇貞昌昨就情理法三層面強調，政院的宣告是「合法合憲」。（資料照，記者王藝菘攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者李欣芳／台北報導〕台電台中火力發電廠燃燒生煤發電爭議，台中市政府去年底引用「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，連續對台電開罰，行政院十三日宣布此條例部分條文無效；台中市副市長令狐榮達昨列席行政院院會，質疑政院不該逕行宣告條例部分條文無效，行政院長蘇貞昌就情理法三層面強調，政院的宣告是「合法合憲」。

行政院政務委員羅秉成表示，台中市府的自治條例在適法性上有極大爭議，政院函告部分條文無效，不會撤回。

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羅秉成表示，自治條例中，關於新設生煤與石油焦設施，中央法律是採許可制，台中自治條例是完全禁止申請；關於防污設施，中央有五種選擇，台中只有一種，這都是限制人權。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）轉述，蘇貞昌昨在院會中針對情理法三點向令狐榮達提出說明。於法來說，行政院在過去四年，已提醒台中市檢視其自治條例的授權是否違反中央法規，市府四年來沒有正式回應政院，今年三月中市府發函的內容也認為沒有牴觸中央法規，顯然雙方的見解是相異的，政院只好依地制法宣告部分條文無效，這是合法合憲的。

蘇貞昌說，於理來說，這波台商回流，回到台中市的投資達一六○○多億元，台中市需要大量電力，如市府堅持自己不發電，卻要靠外縣市來發電，於理說不過去。

最後，蘇貞昌表示，於情來說，希望令狐榮達回去轉達給台中市長盧秀燕，中央從來都不想與地方對抗，姑且不論這個電廠是前政府時代決定用火力發電，也是前政府時期決定興建，現在的政府也是想要一起面對、一起解決，實際上過去三年多中火燃煤量大量減少，空污的高峰期也減少排放，這些都是看得到的成果。

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