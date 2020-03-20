中火案報告 立院藍綠吵翻天

立法院內政委員會昨日開會，針對「以台灣電力公司台中火力發電廠處分案衍生地方自治條例遭宣告 無效，探討憲法與地方制度法下地方自治權之保障」邀請相關單位報告。會前，立委對出席首長有意見，發生爭執。（記者方賓照攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院日前宣告「台中市公司場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，立法院內政委員會昨邀請中央、地方政府代表專題報告，朝野立委一開會先為出席官員層級互爆口角。民進黨立委沈發惠質詢痛批，國民黨在武漢肺炎疫情延燒之際，還排這種假議題政治操作，連國民黨主席都出馬當台中市長盧秀燕圍事的「小嘍囉」。

國民黨籍召委陳玉珍排案特邀行政院報告「以台電公司台中火力發電廠處分案衍生地方自治條例遭宣告無效，探討憲法與地方制度下地方自治權之保障」。政院副秘書長何佩珊指出，地方自治雖為「憲法」保障的制度，仍應受上級監督機關之合法性監督，政院確認該條例第三、四、六條規定分別牴觸「空氣污染防制法」及其子法，爰函告無效★，以維法制。

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環保署副署長沈志修指出，台中市環保局在去年以「誤繕」為由，直接改變原來許可證內容，要求中火提前一年減少全廠生煤用量達四十％，有違「行政程序法」信賴保護原則及既有法律秩序。

國民黨立委楊瓊瓔質詢，台中市的自治條例比中央法規嚴格，並沒違法，中央卻宣告無效，可以這樣做嗎？法務部次長陳明堂答詢表示，自治條例不是完全違法，是不再核發許可證、石油焦許可證規定，違背法規命令。

陳玉珍則質疑，她沒同意政院秘書長李孟諺准假，為何未到？何佩珊表示，因上午行政院院會各部會第一次報告紓困及振興特別預算，秘書長需要在院會開會，所以由她前來。

民進黨立委管碧玲反譏，台中市長盧秀燕既然認為重要為何不來？台中市環保局副局長陳宏益上台說明時，也與經濟部次長曾文生為中央地方法規是否扞格、中火減煤量多寡爆發口角。

民進黨立委沈發惠批評，這是在錯誤時間討論錯誤議題，武漢肺炎疫情延燒，內政委員會卻在討論中火案，還動員國民黨立委來幫盧秀燕圍事，連國民黨主席都出馬來當盧秀燕圍事的「小嘍囉」，國民黨這種行為是「唾面自乾」。

沈發惠表示，台中火力發電廠核定興建時的行政院長是俞國華、台中縣長是陳庚金，運轉時的行政院長是郝柏村，以前國民黨執政都沒事，民進黨執政中火負責任減煤六百萬噸，結果盧秀燕當市長民調低，不斷拿此事作文章，奉勸國民黨不要在這裡「舞豬舞狗」。

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