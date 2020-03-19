台美抗疫聲明 罕見稱「Taiwan-U.S. 」

（蔡英文臉書）

2020-03-19 05:30:00

「台美斷交以來最大的實質進展」、「進一步肯認台灣主權」

〔記者呂伊萱、蘇永耀、楊淳卉／台北報導〕外交部與美國在台協會（ＡＩＴ）昨同步發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，由外交部長吳釗燮和ＡＩＴ處長酈英傑聯名簽署。這份聲明不僅展現台美攜手抗疫決心，也是台美斷交後罕見以「台灣與美國」為名簽署聯合文件。

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蔡：分享防疫措施 台美合作再升級

蔡英文總統對此表示，為加強防疫的國際合作，在平等互惠的原則下，台美雙方進一步強化諮商和合作的機制，分享防疫的措施，這是台美合作再升級。她也表示，除與美國合作外，正在尋求與其他國家在防疫上的合作與交流，希望在保護國人健康的同時，也能把台灣在防疫上的經驗，貢獻給國際社會。

台美共同發表抗疫夥伴聯合聲明，英文為「Taiwan-U.S. Joint Statement」，罕見地將台灣與美國並列寫入官方文件。

根據美國「台灣關係法」（ＴＲＡ），美國與台灣的相關計畫或交易，一般透過ＡＩＴ執行和實施，簽署合作文件時也多以ＡＩＴ與駐美國台北經濟文化代表處（ＴＥＣＲＯ）名義簽署。「北美事務協調委員會」去年更名為「台灣美國事務委員會」，則是首次將「台灣及美國」放入事務機構名稱，顯示對等地位並反映實質關係提升。

黨政人士說明，此次聯合聲明是台美斷交以來最大的實質進展，而世衛組織失能，讓各國最近有進一步與我相互合作的急需出現。多國向我外交單位和駐台單位詢問，希望與我在疫情防治等交換經驗，包括防檢疫整備技術、公共衛生和疫情的社會溝通、處理錯誤訊息等，甚至盼有雙邊或多邊會議。

台灣智庫執委賴怡忠受訪時分析，聲明意義非比尋常且意義重大，因為一般國家與國家間才會出現政府聯合聲明，且此次是直接和外交部簽署，可以說「形式本身就是進一步肯認台灣主權」。

賴指出，去年酈英傑在外交部和吳釗燮共同宣布印太治理諮商機制，或如台灣、美國和中美洲友邦瓜地馬拉、宏都拉斯今年初共同召開四方會談，美國國土安全部代理部長也出席等。台美官方從官員公開互動、舉行會議到聯合聲明，脈絡一貫，顯示「台美關係朝向更制度化方向發展」，或可說美方以「肯認台灣是個國家、只是還沒建立邦交」的方式處理雙邊關係。

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