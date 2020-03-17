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爆疫情後至少4次 共機再擾台 我戰機升空驅離

共軍「殲十一」等戰機昨晚在台灣西南方空域飛行訓練，接近我國防空識別區。（法新社檔案照）

共軍「殲十一」等戰機昨晚在台灣西南方空域飛行訓練，接近我國防空識別區。（法新社檔案照）

2020-03-17 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「武漢肺炎」疫情在全球蔓延之際，中國解放軍的軍機再度襲擾我國外圍空域。國防部表示，共軍「空警五○○」預警機、「殲十一」戰機等型機昨晚七點左右，在台灣西南方空域進行飛行訓練，期間曾經接近我國防空識別區（ADIZ）。國軍空中巡邏戰機適切應對並實施廣播驅離，共機隨後飛離我國防空識別區。

空警500、殲11等 罕見夜間飛行

武漢肺炎疫情爆發以來，這已是共軍至少第四次做出挑釁舉動，前三次為二月九日「殲十一」戰鬥機、「轟六」轟炸機及「空警五○○」預警機繞行巴士海峽、西太平洋及宮古海峽；以及二月十日「殲十一」戰鬥機由澎湖西南方跨越台灣海峽中線，甚至曾開啟系統鎖定我國派往攔截的F-16戰機；共軍接著在二月二十八日派出「轟六」轟炸機出海演訓，甚至一度進入我國西南海域防空識別區。共軍「空警五○○」預警機、「殲十一」戰機等型機昨晚擾台，則是較為罕見的夜間飛行。

武漢肺炎疫情持續延燒，中共對台武力恫嚇卻未暫歇。據了解，解放軍軍機在台灣西南方外圍空域飛訓時，國軍空巡戰機隨即予以監控，並加派F-16、IDF經國號戰機等起飛支援，但國軍未透露擾台共機數量。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人放心。

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