疫情謠言滿天飛 警調全台大查辦

何姓男子在臉書散佈不實訊息。（刑事局提供）

2020-03-14 05:30:00

〔記者錢利忠、邱俊福、張瑞楨／綜合報導〕武漢肺炎疫情愈趨嚴峻，有關疫情的大量謠言也在臉書及LINE等網路社群上流竄，調查局查出近期謠傳「小港醫院有確診…」、「武漢病毒第卅四、四十一例為南崁大竹人」等四則謠言，約談五名散布者到案，五人均承認誤聽謠言轉傳，均被依違反傳染病防治法等罪法辦。

刑事警察局近期也查獲「SOGO……錢櫃，聽說有人確診」、竹科上市公司員工確診還上班、「長庚醫院確診卅五個」等網路假訊息，並傳相關人士到案說明，訊後均依違反武漢肺炎特別條例，移送檢方偵辦。

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調查局獲報，近期於LINE上謠傳「小港醫院有確診一位武漢肺炎患者，他從廣東回來，他是小港人目前要被隔離了…」等訊息，經查是屏東劉姓網友及高雄蔡姓網友所散布，高雄市調查處分別於本月九日及十二日，約談兩人到案。

近期臉書亦謠傳「武漢病毒第卅四、四十一例為南崁大竹人，曾去過台茂、大江、林口長庚、林口竹林山寺等區…」等訊息，新北市調查處本月十日約談涉案的桃園劉姓網友到案。

近期臉書亦謠傳「新莊復興路（近運動場）發生武漢肺炎確診病例，請居住附近之同仁，暫時勿前往附近餐廳、診所等公共區域或娛樂場所，以免有遭受感染之風險」等訊息，彰化縣調查站日前約談新北市林姓網友到案。

一名四十五歲何姓男子本月初聽到朋友談論「SOGO……錢櫃，聽說有人確診」的不實訊息後，涉嫌在臉書PO文。經業者報案後，刑事局會同北市警局日前將何男移送檢方偵辦。

台南市李姓男子，週三於網路看到為某上市電子公司員工「出差荷蘭回台後上班…，被驗出發燒趕出廠、後來經快篩而確診…」等不實訊息後，涉嫌截圖轉貼在臉書社團粉絲網頁，引發科學園區人心惶惶。刑事局偵七大隊前晚通知李男到案，訊後移送台南地檢署偵辦。 疾管署本月初接獲舉發，有網友在LINE群組散發「長庚醫院確診卅五個」、「政府不敢公布」及「只公布五個」等謠言，刑事警察局偵查第六大隊前天登門約談涉嫌造謠的丁姓男子，訊後函送台中地檢署偵辦。

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