否認索機敏資料 吳斯懷轟國防部居心叵測

國民黨立委吳斯懷遭指向軍方索取涉及資通電軍編制的機敏資料。吳斯懷昨質疑國防部居心叵測，要國防部站出來公開說明。（記者廖振輝攝）

2020-03-14 05:30:00

國民黨團挺吳 要求國防部道歉

〔記者陳昀、吳書緯／台北報導〕國民黨立委吳斯懷本會期加入立法院社福及衛環委員會，卻遭指向軍方索取涉及資通電軍編制的機敏資料。吳斯懷昨質疑國防部居心叵測，並強調不要用這種方式炒作，非常惡質，要國防部站出來公開說明；國民黨團也發聲明抗議國防部惡意扭曲，應向吳斯懷道歉。

軍方：吳有說不必提供機敏資料

國防部回應說，立委基於權責，監督行政部門施政情形，國防部依法提供相關資料，對於資料提供均嚴格遵守「國家機密保護法」的規範辦理；軍方人士則透露，吳斯懷在協調會上，確有表達涉及機敏的資料就不用提供。

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吳斯懷辦公室發新聞稿指出，依據「立法院職權行使法」，立委可依問政需要要求部會提供不涉機敏之公開資訊，調閱資料不限其所屬委員會，吳斯懷上任後請各部會都提供基本資料，不但不曾要過任何機密資料，還特別提醒機密資料不用提供。

吳斯懷聲明，當天與國防部意見交換時，特地強調這是公開資訊，特定媒體會知悉當天會議內容，是否為國防部與會人員所為，迄今未真實說明，其居心叵測，是否欲造成外界誤解，藉此造成立委問政索取資料的寒蟬效應？

吳斯懷受訪表示，希望不要用這種方式炒作，對所有立委合法行使職權非常不尊重，這是非常惡質的案例，「國防部應該站出來公開說明，不是我來說明」。吳重申，他沒有要求機密資料，調閱的只有各軍種的基本數據、國防白皮書的公開資料等，資通電軍則只是「交換意見」。

趙天麟：吳的忠誠度受到高度質疑

外交及國防委員會的民進黨立委趙天麟則說，若是其他立委調閱可能不會引發爭議，但吳的忠誠度始終受到台灣社會高度質疑，這就如同過去官司纏身的立委，不應該進入司法委員會一樣，吳調閱的資料雖不是機密性質，但其行為就像初入淺水區，若之後往深水區，接觸到機密會議如入無人之境，所以才要對吳的行為嚴厲質疑。

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